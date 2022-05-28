Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'ya bir darbe daha! 18 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA’larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!