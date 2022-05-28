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İstanbul'un Fethi'nin 569. yılında gençler, Ayasofya'da namaz kıldı

Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu'nun düzenlediği organizasyonla Ayasofya'da buluşan gençler, sabah namazının ardından Fetih Suresi okuyarak yıl dönümünü karşıladı.

Ekleme: 28.05.2022 - 09:42 Güncelleme: 28.05.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u fethinin 569. yılı minnetle anılıyor.

Bizans İmparatorluğunun sona erişi ve Yeni Çağın başlangıcı olarak değerlendirilen 29 Mayıs 1453, Türklerin gururlu tarihine yazılmış günlerden biri.

Fetih ve Gençlik Buluşmaları düzenlendi

Bu özel gün adına, Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) İstanbulun Fethi dolayısıyla organizasyon düzenledi.

15'incisi düzenlenen Fetih ve Gençlik Buluşmaları kapsamında gençler, düzenlenen organizasyona katıldı.

Gençler, Ayasofya'da sabah namazı kıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Program Fetih Suresi ve duaların ardından sonlandırıldı

Sabah namazında "Fetih Suresi" okundu. AA'nın aktarımına göre, program yapılan duaların ardından sona erdi.

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