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Bakan Özer'den öğretmenlere müjde! O tarihte idari izinli olacaklar..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılışına katıldı. Bakan Özer, 27-30 Haziran tarihlerinde öğretmenlerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Ekleme: 27.05.2022 - 12:22 Güncelleme: 27.05.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer'den öğretmenlere müjde! O tarihte idari izinli olacaklar..Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programı kapsamında katıldığı Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında, öğretmenlerin 20-24 Haziran tarihlerini
kapsayan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla ÖBA üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24
Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan
eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a
kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar" açıklamasında bulundu.
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