Bakan Özer'den öğretmenlere müjde! O tarihte idari izinli olacaklar..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programı kapsamında katıldığı Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında, öğretmenlerin 20-24 Haziran tarihlerinikapsayan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla ÖBA üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktaneğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'akadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar" açıklamasında bulundu.