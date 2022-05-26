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Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye'nin ise en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli için tarih verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak" dedi.

Ekleme: 26.05.2022 - 12:58 Güncelleme: 26.05.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli inşaatının yıl sonunda tamamlanması için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı devam eden yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi geçtiğimiz aylarda tamamlandı.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

Yaklaşık bin kadar personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye'de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye'de ilk uygulama olacak.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

TÜNEL BAĞLANTI YOLLARINDAKİ DENGELİ KONSOL KÖPRÜLER PROJEYE FARKLI BOYUT GETİRİYOR
Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsol metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına yoğun bir şekilde devam ediliyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

Çalışmaların önemli kısmını oluşturan Dengeli Konsol Köprüler projeye farklı boyut getirirken, bu sistemin Türkiye'nin çok az yerinde uygulandığı kaydedildi.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

Dengeli Konsol, köprü iki yöne doğru betonarme segment olarak yerinde dökülüp konsol oluşturmak suretiyle yapılan köprü yapım yöntemi olup özellikle köprü ayaklarının yüksekliğinden ötürü iskele kurulamayan, geniş açıklık istenen ve geçilmesi zor coğrafik durumlarda fayda sağlayan hızlı bir yapım yöntemi.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

Çoğunlukla köprü orta açıklığının 250 metreye kadar olduğu projelerde uygulanıyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en uzunu! Tarih belli oldu!

BU YIL SONUNA KADAR BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a yaptığı ziyarette yeni Zigana Tüneli'nde inşaatın hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek '14,5 kilometre çift tüp tünel inşaatı ve birlikte bağlantı yolu ile projemiz toplamda 15 kilometreyi geçecek. Bu yılın sonunda tamamlamayı hedeflediğimiz projemizin hizmete girmesiyle birlikte, mevcut yol tam 8 kilometre daha kısalacak' ifadelerini kullanmıştı.
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