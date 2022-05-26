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İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık

Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi düşünülmüş bir süreç başlattıklarını söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı, "Erdoğan ile açık ve samimi diyalogdan memnuniyet duyuyorum" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık
Ekleme: 26.05.2022 - 09:46 Güncelleme: 26.05.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumunda konuştu.

Herzog, konuşmasının bir bölümünde İsrail-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Davos'ta Türkiye'yle ilişkileri değerlendirdi
WEF Başkanı Borge Brende, İsrail-Türkiye ilişkileri ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın martta Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin soru yöneltti.

Herzog, göreve başladıktan sonra kendisi ve Erdoğan'ın birlikte "çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç" başlattığını belirtti.

"Yeni bir faza geçtik"
İsrail Cumhurbaşkanı, "Bu sürecin zirve noktası ise mart ayında Ankara ve İstanbul'a yaptığım tarihi resmi ziyaretti. Bugün ise yeni bir faza geçtik. Dışişleri Bakanı (Mevlüt) Çavuşoğlu, dün ve bugün İsrail'e resmi ziyarette bulundu." diye konuştu.

Herzog, Çavuşoğlu'nun İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile iki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkiler konusunda müzakerelerde bulunduklarını aktardı.

İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık

Erdoğan ile diyaloğa vurgu yaptı
Türkiye ile geçmişte "inişli-çıkışlı" ilişkileri olduğunu ifade eden Herzog, buna örnek olarak şu an konuşma yaptığı salonda 29 Ocak 2009'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'nde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile katıldığı paneldeki "one minute" (bir dakika) çıkışını hatırlattı.

Herzog, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum." diye ekledi.

İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık

"Bizim vizyonumuz..."
"Bizim vizyonumuz başta Doğu Akdeniz olmak üzere Akdeniz'deki tüm komşu ve dost ülkelerle diyalog içinde olmaktır." diyen Herzog, Doğu Akdeniz ülkelerinin birlikte iklim, temiz su, Akdeniz ve Kızıldeniz gibi konularda çalışabileceğini söyledi.

Herzog, Türkiye ile yaşadıkları sürecin "Romeo ve Juliet" gibi olmadığını dile getirerek, süreci "bir araya geldikleri ve tartışılan pek çok konunun sahada test edildiği bir süreç" olarak niteledi.
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