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CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!

CHP'li Çeviköz, Helsinki yönetiminin NATO üyeliğini desteklediklerini söyledi. Çeviköz, Ankara'nın tutumuna tepki gösterdi.

CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!
Ekleme: 26.05.2022 - 09:15 Güncelleme: 26.05.2022 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!
İsveç ve Finlandiya NATO üyesi ülkeler arasında yer almak isterken, Türkiye ise iki İskandinav ülkesinden teröre karşı net tavır takınmaları talebini yüksek sesle dile getiriyor.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ise Ankara'nın tutumuna ilişkin şikayetini Finlandiya medyasına anlattı.

"Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazırız"

Rusya'nın son saldırılarının, Finlandiya'nın yaşadığı güvenlik endişelerini haklı çıkardığını belirten Çeviköz, Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Çeviköz, Helsingin Sanomat gazetesine verdiği demeçte, Finlandiya'nın, Türkiye'nin güvenlik endişelerine yeterli hassasiyetle yanıt vermediğini, ancak bunun, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna müdahale etmek için bir neden olmaması gerektiğini savundu.

"Bazı PKK'lılar Finlandiya'ya kaçmış olabilir"

69 yaşındaki emekli büyükelçi, "Bazı PKK'lılar Finlandiya'ya kaçmış olabilir. Kim olduklarını bilmiyorum. Ama her ne ise, bu Türkiye'nin doğrudan Finlandiya ile ilgilenmesi gereken ikili bir sorun." dedi.

"Erdoğan için dış politikada açık bir taktik hata"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirmeye çalışan Çeviköz, "Bu konuyu Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirmek, Erdoğan için dış politikada açık bir taktik hata. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı." ifadelerini kullandı.

"Finlandiya NATO'ya girecektir"

Öte yandan Ünal Çeviköz, Finlandiya ile ilgili NATO tartışmalarına işaret ederek, "Finlandiya NATO'ya girecek ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olacaktır." diye konuştu.

Çeviköz'e göre, Türkiye, terör tehdidine ilişkin doğrudan NATO ile irtibat halinde olmalı.
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