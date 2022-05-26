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Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyalog: 'Gidersen ayıp edersin'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı üst üste ikinci kez şampiyon olması dolayısıyla tebrik eden Başkan Erdoğan Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Öte yandan Başkan Erdoğan ile oyuncu Shane Larkin arasında gülümseten bir diyolog yaşandı. Başkan Erdoğan Larkin'in yaşını sorması üzerine Ergin Ataman'dan, "29 yaşında, onu bir 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o Türkiye'yi çok seviyor Larkin." karşılığını alan Erdoğan, "İmzanı ben attım, yani gidersen ayıp edersin." dedi.

Ekleme: 26.05.2022 - 01:06 Güncelleme: 26.05.2022 - 01:07 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyalog: 'Gidersen ayıp edersin'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Buradaki konuşmasına, Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı üst üste ikinci kez şampiyon olması dolayısıyla tebrik ederek başlayan Erdoğan, Türkiye'ye yaşattıkları gurur dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

'GEREKLİ ALTYAPIYI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLADIK'

Ülkemizin spor alanında uzun yıllardır ortaya koyduğu kararlı politikaların bir sonucu olan bu başarıların artarak süreceğine inandığını belirten Başkan Erdoğan, 'Bu tablo 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yakalanan başarının bir tesadüf olmadığını göstermiştir. Sporun farklı branşlarında elde edilen başarıların gerisinde son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı vardır. Gençlerimizin spor yoluyla sosyal hayata adapte edilmeleri ve daha aktif bireyler haline gelmeleri için gerekli altyapıyı önemli ölçüde tamamladık. Dev stadyumlardan mahallelere kadar uzanan sahalara ülkemizin her köşesini spor tesisleriyle donatarak devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 'Anadolu Efes Basketbol Takımımız gibi kulüplerimizin ve bireysel sporcularımızın gösterdikleri başarılar gençlerimizi amatör ve profesyonel spora daha çok teşvik etmektedir.' dedi.

Gençlere örnek teşkil eden başarıları için sporcuları kutlayan Erdoğan, teşrifleri için teşekkürlerini iletti.

GÜLÜMSENTEN DİYALOG:'GİDERSEN AYIP EDERSİN'

Oyuncu Shane Larkin'in yaşını sorması üzerine Ataman'dan, '29 yaşında, onu bir 4-5 sene daha burada ağırlayacağız. Gitmez zaten o Türkiye'yi çok seviyor Larkin.' karşılığını alan Erdoğan, 'İmzanı ben attım, yani gidersen ayıp edersin.' şeklinde yanıt verdi.
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