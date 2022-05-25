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'Türkiye 'meşru hedef' bildirdi' Gözler Suriye'de: Ankara net bir şekilde belgeliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “güvenli bölgeye operasyon” açıklamasıyla gözler yine Suriye’de. Edinilen bilgilere göre, ikazlara rağmen ABD sözlerini tutmadı.

'Türkiye 'meşru hedef' bildirdi' Gözler Suriye'de: Ankara net bir şekilde belgeliyor
Ekleme: 25.05.2022 - 09:44 Güncelleme: 25.05.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
'Türkiye 'meşru hedef' bildirdi' Gözler Suriye'de: Ankara net bir şekilde belgeliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da atmaya başlıyoruz' sözleriyle Suriye'ye yeni bir askeri operasyon sinyali verdi.

Suriye'de son duruma ilişkin edinilen bilgilere göre, Ankara'nın 'Mutabakatlara uyuyoruz, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz' şeklindeki çağrılarına rağmen teröristler, sivillere ve Türk askeri birliklerine saldırı arayışını sürdürüyor.

Türkiye, buna karşılık terörden arındırılması gereken 30 kilometrelik hatta her terörist unsurun meşru hedef olduğunu bildirdi.

'Türkiye 'meşru hedef' bildirdi' Gözler Suriye'de: Ankara net bir şekilde belgeliyor

ÇEKİLMEDİLER!

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 17 Ekim 2019 günü Türkiye ile ABD arasında Ankara'da imzalanan 13 maddelik mutabakat muhtırasının gerekleri yerine getirilmedi.

Mutabakata göre 5 gün içinde bölgeden çekilmesi gereken terörist PKK/YPG unsurları bölgeden çekilmedi.

Türkiye'nin harekât bölgelerine yönelik roket saldırıları ve terörist sızmalar Ekim 2019'dan bu yana devam etti.

BATI DESTEĞİ ARTIRDIR

Ocaktan bu yana harekât bölgelerine terör örgütü tarafından 300 civarı taciz gerçekleştirildi.

Birliklerin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınırken, Mehmetçik teröristlere anında karşılık verdi.

Mutabakatla belirlendiği üzere terör örgütü YPG'nin ağır silahları toplanmadı ve bölgedeki YPG mevzi ve tahkimatları imha edilmedi.

Mutabakatın aksine Batı, terör örgütü PKK/YPG'ye, terör örgütü DEAŞ'la mücadele ettiği bahanesiyle verdiği desteği artırdı.

'Türkiye 'meşru hedef' bildirdi' Gözler Suriye'de: Ankara net bir şekilde belgeliyor

MUTABAKATA UYULMADIĞI NET

ANKARA, mutabakatın şartlarının yerine getirilmediğini belge ve görüntülerle net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Ekim mutabakatı, Türkiye'ye taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde harekâta kaldığı yerden devam etme hakkına sahip olduğu maddesini de içeriyor.
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