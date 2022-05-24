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Kimlik Kaybetme Cezası 2021: Kimliğimi Kaybettim Cezası Ne Kadar, Nereye Ödenir?

Kimlik kartı, bir ülkenin vatandaşına verilen özel belgedir. İçerisinde kişinin özel bilgileri yer alır, resmi belge niteliğindedir. Kafa kağıdı, hüviyet ve nüfuz cüzdanı olarak da adlandırılan kimlik kartını her zaman yanımızda bulundurmalıyız. Eğer kimlik kartını kaybettiysek, hemen yenisini çıkarmalıyız. Eskiden gazeteye veya Emniyet Müdürlüğüne ilan verilerek yenisi çıkartılıyordu. Şimdi ise daha kolay bir şekilde kimliğinizi yenileyebilirsiniz. Fakat bunun için ceza bedeli ödemek zorundasınız. Kimlik kaybetme cezası ne kadar, nereye ödenir? Sorusunu yanıtlayacağız. Kimlik kaybetme cezası 2021 ve kimliğimi kaybettim ne yapmam lazım konusunda detaylar...

Kimlik Kaybetme Cezası 2021: Kimliğimi Kaybettim Cezası Ne Kadar, Nereye Ödenir?
Ekleme: 24.05.2022 - 09:03 Güncelleme: 24.05.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Kimlik Kaybetme Cezası 2021: Kimliğimi Kaybettim Cezası Ne Kadar, Nereye Ödenir?
Eğer kimlik kartınızı kaybettiyseniz telaşa kapılmadan belirli bir ücret ödeyerek yenisini çıkartabilirsiniz. Eski zamanlarda endişe edilen kayıp ve çalıntı kartlar yerine yenisini kolay bir şekilde çıkartabilecekler. Üstelik gazeteye veya Emniyet Müdürlüğüne ilan vermekle de uğraşmıyorsunuz. Kimlik kaybetme cezası 2021 için merak edilenleri derledik. Kayıp kimlik harcı nereye yatırılır? Eğer sizde kimliğinizi kaybettiyseniz ve ceza ödeme için gerekli adımları arıyorsanız, işte o adımlar…

KİMLİK KAYBETME CEZASI 2021

Ülkemizde bulunan her vatandaşın Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı almak zorundadır. Yani her vatandaşın bir kimliği vardır. 2 Ocak 2017 yılı itibari ile eski kimliklerin yerini, yeni çipli kimlik kartı alınca birçok yenilik de geldi. Yeni kimlik kartı almak için 15 yaşını tamamlayan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda biyometrik veri, biyometrik fotoğraf ve imzası alınır. İşlemleri tamamlandıktan sonra kimliklerini alırlar. Herhangi bir sebepten ötürü kimliğinizi kaybettiyseniz öncelikle kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapmanız gerekiyor. Alo 199 çağrı merkezini arayarak bildirim yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne müracaatınız gerekecektir. Nüfus Müdürlüğünde bulunan yetkili kişiye nüfus cüzdanınızı kaybettiğinizi yenisi istediğinizi bildirin. Yetkili kişi size bir form uzatarak bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor.

KİMLİK KAYBETME CEZASI NE KADAR?

Başvuru Nedeni

Ücret (TL)

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli

30,00 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli

60,00 TL

KİMLİK KAYBETME CEZASI NASIL ÖDENİR?

Kimlik kaybetme cezası nereye ödenir? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında. Kimlik Kartı Değerli Kağıt Bedeli yıl, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununa göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmekte ve tahsil edilmekte olup Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Kimlik Kartı bedelinin de içinde bulunduğu değerli kâğıt bedellerinin, Gelir İdaresi Başkanlığına ait web sayfasından, https://randevu.nvi.gov.tr/ veya https://alo199.nvi.gov.tr/ internet adresinden öğrenilmesi mümkündür.



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