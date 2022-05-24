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İkinci el araba alacaklara müjde! Yarı fiyatına...

Sıfır araca bütçesi yetmeyip ikinci ele yönelen kişiler ihale yöntemi ile araç satışlarına yoğun ilgi gösteriyor ve hangi modelin kaç TL'den alıcı bulduğunu araştırıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın ihale yöntemiyle 2. el otomobil satışı yapması ve güncel ilanları yakından takip ediliyor. Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün ve böylece ihtiyaç duyulan araca bütçeyi zorlamadan ulaşabilmek sanıldığı kadar imkansız değil.

Ekleme: 24.05.2022 - 01:06 Güncelleme: 24.05.2022 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
İkinci el araba alacaklara müjde! Yarı fiyatına...
Sıfır araca bütçesi yetmeyip ikinci ele yönelen kişiler ihale yöntemi ile araç satışlarına yoğun ilgi gösteriyor ve hangi modelin kaç TL'den alıcı bulduğunu araştırıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın ihale yöntemiyle 2. el otomobil satışı yapması ve güncel ilanları yakından takip ediliyor. Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün ve böylece ihtiyaç duyulan araca bütçeyi zorlamadan ulaşabilmek sanıldığı kadar imkansız değil. İşte Mercedes, Hyundai, Peugeot, Nissan, Dacia ve daha pek çok markanın 2. el araç fiyatları...

2003 NISSAN X-TRAIL
Güncel Fiyat: 187.500 ₺

2001 CHRYSLER VOYAGER
Güncel Fiyat: 75.000 ₺

2008 FORD TRANSIT
Güncel Fiyat: 105.000 ₺ SON DAKİKA

2008 FIAT DUCATO
Güncel Fiyat: 112.500 ₺

1999 MERCEDES - BENZ E 200 CDI
Güncel Fiyat: 121.000 ₺

2000 BMW 3.20 D
Güncel Fiyat: 90.000 ₺

2008 FORD FOCUS
Güncel Fiyat: 94.000 ₺

2003 VOLKSWAGEN PASSAT
Güncel Fiyat: 77.000 ₺

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İkinci el araba alacaklara müjde! Yarı fiyatına...

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