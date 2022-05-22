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O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Rusya Ukrayna savaşı sonrası gerçekleşen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları sürüyor. Başkan Erdoğan, dün İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Andersson, Türkiye'nin taleplerine olumlu yanıt verdi. Andersson'un açıklamaları sonrası terör örgütü PKK'lı vekil Amineh Kakabahev'den sert tepkiler geldi. Talepleri kabul edilmezse Andersson'a verdiği desteği çekeceğini açıklayan Kakabahev, bu ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından nefret kusan bir paylaşım yaptı.

O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
Ekleme: 22.05.2022 - 11:48 Güncelleme: 22.05.2022 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
Savaş nedeniyle NATO'ya katılmak istediklerini dile getiren Finlandiya ve İsveç'in önündeki Türkiye engeli, tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin İsveç'in terör örgütü PKK'ya verdiği desteği ve ülkeye koyulan kısıtlamaları kaldırma talebine karşılık açıklamalar peş peşe gelirken, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson dün devlet televizyonu STV'ye açıklamalarda bulundu.

O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklana Adersson ise içeriden destek kaybetti.

İsveç Parlamentosu'nda vekil olan İran asıllı terör örgütü PKK üyesi Amineh Kakabahev hükümetten desteğini çekti.

O dostluk bozuldu! İsveç'in açıklamalarının ardından PKK'lı vekil nefret kustu, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Basına açıklama yapan Kakabahev, kendine verilen sözlerine tutulmadığını ifade ederek İsveç'teki gidişattan mutlu olmadığını söyledi. Kakabahev, 'Eğer anlaşmaya uymazlarsa ben de önemli oylamalarda desteğimi çekeceğim' dedi.

Kakabahev dün sosyal medya platformu Instagram'dan da nefret kusmaya devam ederek, 'İsveç, her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın taleplerine ve açıklamalarına boyun eğiyorç Magdelena Andersson'un ve parlamentonun benim ve birçok özgürlük savaşçısının Türkiye'ye iadesi konusunda Büyükelçilik ve Türkiye'nin taleplerini göz ardı etmemeleri resmen bir skandal. Hatalı davranıyorlar. ' dedi.
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