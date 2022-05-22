Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.

Premier Lig'de sezonun son haftasında Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 5 dakikada bulduğu 3 golle devirdi ve şampiyonluğa ulaştı. City eğer maçtan beraberlil ya da mağlubiyetle ayrılmış olsaydı, Wolwerhampton'ı yenen Liverpool şampiyonluğunu ilan edecekti.

Premier Lig'de tarihi sezon, tarihi bir finalle sona erdi. Manchester City, 2 farklı geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.ASTON VILLA 2 FARKLI ÖNE GEÇTİManchester City, şampiyonluk maçında Aston Villa'yla karşı karşıya geldi. İlk yarı adeta şoku yaşayan City, 37. dakikada Matty Cash'in attığı golle maçta geriye düştü. İkinci yarıya da etkili başlayan Aston Villa, 69. dakikada Coutinho'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.CITY, İLKAY'LA GERİ DÖNDÜBu dakikadan itibaren oyunu rakip yarı sahaya yığan Manchester City adeta bir mucizeye imza attı. City, 76. dakikada İlkay Gündoğan ve 78. dakikada Rodri'nin golleriyle skora dengeyi getirdi. Rüzgarı arkasına alan ev sahibi ekipte 81. dakikada yine İlkay Gündoğan sahneye çıktı. İlkay attığı golle takımını 3-2 öne geçirerek şampiyonluğu getirdi.