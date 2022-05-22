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Hollanda'da 10 bin gül ile İslam'ı anlattılar!

Hollanda'da 15 kentte "Buyurun, ben Müslüman'ım" etkinliği düzenlendi. Gönüllüler broşürler dağıtarak İslam'ı tanıtmaya çalıştı.

Ekleme: 22.05.2022 - 12:36 Güncelleme: 22.05.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Hollanda'da 10 bin gül ile İslam'ı anlattılar!İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG)'nın öncü olduğu "Buyurun, ben Müslüman'ım" etkinliğine Hollanda'da 15 kentte birçok gönüllü katıldı.

10 bin gül ve broşürler dağıttılar
Özellikle büyük şehirlerin çoğunlukta olduğu kentlerdeki etkinlikte 100 gönüllü genç, 10 bin gül ile İslam'ı anlatan broşür dağıttı.

Hollanda'da 10 bin gül ile İslam'ı anlattılar!

Gönüllü gençlere destek olmak için etkinlikte gül dağıtan IGMG Güney Hollanda Bölgesi Başkanı Mustafa Aktalan, açıklamada bulundu.

Amaç önyargıları yıkmak
Hedeflerinin Müslümanlar ve gayrimüslimler ile iletişimi güçlendirmek; güller ve broşürle İslam'ı anlatarak ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin, Avrupa genelinde yapıldığını belirten Aktalan, gayrimüslimleri bu vesileyle IGMG Güney Hollanda Bölgesi'ne bağlı camilerde 28 ve 29 Mayıs'ta yapılacak açık cami gününe davet ettiklerini dile getirdi.

Hollanda'da 10 bin gül ile İslam'ı anlattılar!

"Bu broşürü kesinlikle okuyacağım"
Uden kentinde yaşayan Hollandalı Jolanda Pauw, etkinliğin, çok güzel bir inisiyatif olduğunu belirterek "Aynı kentte beraber yaşayan insanlarız. Camiye giden veya kiliseye giden insanlar olsun, fark etmiyor. Bu aksiyon, toplumun artık birbirini ayrıştırmadığını gösteriyor. Gül de zaten sevgiyi temsil ediyor. Ben caminin önünden geçtim ama hiç içeriye girmedim. İçeride neler oluyor ve caminin anlamını da bilmiyorum. Bu broşürü kesinlikle okuyacağım." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da 10 bin gül ile İslam'ı anlattılar!

"Etkinlikten çok mutlu oldum"
Rotterdam'da yaşayan Helena Pet de "Böyle bir aksiyon yapılmasına pozitif anlamda şaşırdım. Avrupa'nın her yerinde aynı etkinliğin yapılması da çok iyi ve daha da güzel. Çok güzel buluyorum. Çok mutlu oldum." diye konuştu.
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