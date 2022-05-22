Bakan Koca duyurdu: Toplu ulaşımda maske kullanımı kalktı mı?

Bakan Koca: VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Külliye'de Bilim Kurulu üyeleriyle kameraların karşına geçmişti. Erdoğan, maske yasağıyla ilgili şunları söylemişti:'VAKA SAYISI BİNİN ALTINA DÜŞENE KADAR…'Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır.Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir.