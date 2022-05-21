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Finlandiya kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı

Finlandiya devletinin sahip olduğu doğal gaz iletim operatörü Gasgrid Finland Oy, bugün yaptığı açıklamada, Rusya gazının geldiği Imatra giriş noktasında gaz arzının ‘bugün itibariyle’ durduğunu duyurdu. Finlandiya, gaz arzının dengede olduğunu belirterek Balticconnector üzerinden, Estonya gaz ağından ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Diğer yandan Gasgrid, kesintiye önlem olarak Exemplar adlı LNG terminal gemisi kiraladı.

Finlandiya kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
Ekleme: 21.05.2022 - 13:26 Güncelleme: 21.05.2022 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
Gasgrid Finland açıklamasında “Imatra giriş noktasından gaz arzı 21 Mayıs 2022 tarihinde durdurulmuştur.

Finlandiya gaz piyasasının ihtiyaç duyduğu gaz miktarı, piyasa taraflarının aday göstermeleri doğrultusunda Balticconnector giriş noktası üzerinden Finlandiya gaz sistemine ithal edilmektedir” denildi.


DOĞAL GAZ, YILLIK ENERJİ TÜKETİMNİN YÜZDE 5'İNİ OLUŞTURUYOR
Balticconnector, Finlandiya’yı Estonya gaz ağına bağlayarak ihtiyaç duyulan gazı ithal etmesini sağlayacak. Finlandiya'da kullanılan doğal gazın çoğunluğu Rusya'dan ithal ediliyordu ve diğer yandan doğal gaz, yıllık enerji tüketiminin yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor. Rusya ‘Ruble’ ile yeni ödeme koşullarına uymayı reddetmelerinin ardından geçen ay Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgazını kesmişti.


YÜZER TERMİNAL KİRALANDI
Gasgrid, kesintiye önlem olarak Exemplar adlı LNG terminal gemisi kiraladı. Yapılan açıklamada “Exemplar, Finlandiya'nın arz güvenliğini sağlarken aynı zamanda Baltık Denizi bölgesinin ihtiyaçlarına daha geniş bir şekilde hizmet edecek” ifadeleri kullanıldı. 10 yıllığına kiralanan yüzer LNG terminal gemisi Finlandiya ve Estonya'nın Rus boru hattı gazına olan bağımlılıklarından kurtulmalarını sağlayacağı vurgulandı. Kiralanan geminin depolama ve tedarik kapasitesi hem Finlandiya hem de Estonya'nın gaz ihtiyaçları için yeterli olduğu ve gemiye ayda 2-3 kez LNG yüklendiği belirtildi.
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Finlandiya kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
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