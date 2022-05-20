TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergede son taslak hazırlandı. Müzakere edildikten sonra Meclis'e gönderilecek ve hangi unvanların hangi rakamı alacağı netleşecek. İşte SABAH'ın konuyla ilgili ulaştığı detaylar ve kalem kalem kimin ne kadar alacağına ilişkin hesaplama ile zamlı maaş ve ikramiye tablosu.Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 Ek Gösterge çalışmasında sona gelindi. Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.Edinilen son dakika bilgisine göre genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor.Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-Sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti.Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.