  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Milyonlarca vatandaşın maaş ve emekli ikramiyesinde artış sağlayacak olan 3600 ek göstergede sıcak gelişmeler peş peşe geliyor.

Ekleme: 20.05.2022 - 09:21 Güncelleme: 20.05.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergede son taslak hazırlandı. Müzakere edildikten sonra Meclis'e gönderilecek ve hangi unvanların hangi rakamı alacağı netleşecek. İşte SABAH'ın konuyla ilgili ulaştığı detaylar ve kalem kalem kimin ne kadar alacağına ilişkin hesaplama ile zamlı maaş ve ikramiye tablosu.

YENİ VE ZAMLI MAAŞLARI BELİRLEYECEK ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 Ek Gösterge çalışmasında sona gelindi. Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE MAAŞ VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Edinilen son dakika bilgisine göre genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor.

Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-Sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

YÜRÜRLÜLÜK 2023'TE

Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti.

Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Zelenskiy 'Bu abartı değil' diyerek açıkladı: Cehenneme döndü
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Rusya'dan flaş açıklama: Bizim için bir tehdit
CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...
Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Mavi Vatan'daki filonun en donanımlısı
Ankara'da bitmek bilmeyen Oran Kavşağı çileye dönüştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın şakası yok!
Ali Babacan: Kürt sorununun varlığını kabul etmek lazım
Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü olarak ülkelerine dönen göçmenlerin sayısı...
CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı
Terör örgütü PKK'ya darbe! 5 hain etkisiz
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Konutta fırsatçılık yapan yandı! Tek tek tespit edilecek!
TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı