  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!

Yalan ve algı siyasetini seçen CHP asılsız iddialarını sürdürüyor. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in "İnfaz ve koruma memurlarının tayinleri ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu" iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklmada Atilla Sertel'in iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Atamaları/yerleştirilmeleri yapılanların görev yaptıkları kurumlardan ayrılışları, hizmette herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına anılan ceza infaz kurumlarına yapılacak olan 5 bin 455 sözleşmeli pozisyon istihdamı neticesinde yapılacak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan ve atandıkları ceza infaz kurumları faaliyete geçtikten sonra gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Ekleme: 20.05.2022 - 12:42 Güncelleme: 20.05.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in "İnfaz ve koruma memurlarının tayinleri ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ADALET BAKANLIĞI YALANLADI

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, atamaların ceza infaz
kurumlarına 5 bin 455 sözleşmeli pozisyon istihdamı neticesinde yapılacak yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ve atandıkları ceza infaz kurumlarının faaliyete geçmesinin
ardından gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmete yeni açılması planlanan ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla mevcut faaliyette bulunan kurumlarda görev yapıp da ihtiyaçtan dolayı geçmiş
yıllarda naklen atama talepleri kabul edilemeyen infaz ve koruma memurlarının naklen atama taleplerinin karşılanması amacıyla talep toplanarak tercihlerine uygun olarak atamaları
yapılmış, açıktan alımı düşünülen infaz ve koruma memurları ise naklen atamaları yapılan infaz ve koruma memurlarının bulundukları ceza infaz kurumlarına planlanmıştır.

ATAMALAR YENİ PERSONELLER İLE BİRLİKTE YAPILACAK

Bu çalışma ile hem uzun yıllardır görev yaptıkları kurumların personel ihtiyacından dolayı naklen atanma talebi kabul edilemeyen personellerin taleplerinin karşılanması hem de yeni
açılacak ceza infaz kurumlarının tamamen yeni personellerden oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede atamaları/yerleştirilmeleri yapılanların görev yaptıkları
kurumlardan ayrılışları, hizmette herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına anılan ceza infaz kurumlarına yapılacak olan 5 bin 455 sözleşmeli pozisyon istihdamı neticesinde
yapılacak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan ve atandıkları ceza infaz kurumları faaliyete geçtikten sonra gerçekleştirilecektir. Ödenek imkânlarının yetersizliği nedeniyle atamaların
durdurulduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!
Rusya Finlandiya'nın gazını da kesti
Lüks yatla İtalya'ya kaçan 19 FETÖ'cü yolda kaldı!
Yaşanacak olayları tahmin eden The Economist'in yeni kapağı gündem oldu
Zelenskiy 'Bu abartı değil' diyerek açıkladı: Cehenneme döndü
CHP’li Atilla Sertel’in 'İnfaz ve koruma memuru' iddiaları yalan çıktı!
Rusya'dan flaş açıklama: Bizim için bir tehdit
CHP'li İzmir'de çukur çilesi! Vatandaş çareyi halı sermekte buldu...
Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi 'Mavi Vatan'daki filonun en donanımlısı
Ankara'da bitmek bilmeyen Oran Kavşağı çileye dönüştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Polonya'dan İsveç ve Finlandiya çıkışı! Saldırı halinde...
İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın şakası yok!
Ali Babacan: Kürt sorununun varlığını kabul etmek lazım
Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü olarak ülkelerine dönen göçmenlerin sayısı...
CHP'li Engin Altay'ın başörtülü parti üyesine bakışı
Terör örgütü PKK'ya darbe! 5 hain etkisiz
Yunanistan yine provokasyon peşinde: Miçotakis'ten skandal paylaşım
HDP'li Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan PKK'lı terörist Tahir Çelik ile birlikte röportaj verdi!
Konutta fırsatçılık yapan yandı! Tek tek tespit edilecek!
TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

TBMM'ye gelecek 3600 ek göstergenin detayları belli oldu!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

Meteoroloji uyardı! Saatte 60 km!

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a kötü haber! Twitter servetini eritti

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

İzmir'de tüyler ürperten operasyon! Öldürüp kafalarını küçültüyorlar...

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinden akılalmaz tahliye oyunu!

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı

50 yıl sonra açtı! Boyu 4 metreyi aştı! Gören hayretler içinde kaldı