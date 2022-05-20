Bakan Kurum: “Ehil olmayan ellerde heba edilen Akdeniz’in çehresi, ehil ellerde değişmeye başladı”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde başlayan kentsel dönüşüm projesi temel atma töreni ile birlikte kente kazandırılan bir dizi yatırım ve projenin temel atma töreni gerçekleşti.

Törene katılan Bakan Kurum; "Akdeniz, şehrin merkezinde olmasına rağmen ehil olmayan ellerde heba edilmiş, ideolojik kaygılarla kaderine terk edilmişti. 2019 yerel seçimlerinden sonra ilçemiz ehil ellerle tanıştı. Bu tarihten itibaren, işi bilen yöneticilerle çehresi değişmeye başlayan Akdeniz modern bir kent haline geldi" dedi.



Barış Mahallesi kentsel dönüşüm alanında gerçekleşen ve mahalle sakinlerinin de büyük heyecanla katıldığı temel atma törenine ayrıca; AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti ve MHP İl ve ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı'na mensup belediye başkanları, İller Bankası ile TOKİ yetkilileri katıldı.





"HEBA EDİLEN AKDENİZ'İN ÇEHRESİ, EHİL ELLERDE DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

Temel atma ve toplu açılış töreninde bir konuşma yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Mersin'imizde sosyal konuttan futbol sahalarına, çok amaçlı spor alanlarından, içme suyu hatlarından, güneş enerjisi santralinden yol düzenlemelerine ve sosyal donatılara kadar birçok eserimizin hep birlikte temellerini atıyor, açılışlarını gerçekleştiriyoruz" dedi.



"Biz Mersin'imizi, Akdeniz'imizi bu hassasiyetle yeniden imar, inşa ve ihya ediyoruz" diyen Bakan Kurum, "Akdeniz; şehrin merkezinde olmasına rağmen ehil olmayan ellerde heba edilmiş, ideolojik kaygılarla kaderine terk edilmişti. Hamdolsun 2019 mahalli idareler seçimlerinden sonra ilçemiz ehil ellerle, sosyal belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle tanıştı. Bu tarihten itibaren ehil ellerde, işi bilen yöneticilerle çehresi değişmeye başlayan Akdeniz, köhne bir bölgeden modern bir kent haline geldi. Yeni yatırımlarla ilçemizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın refahını artırmaya ve gençlerimize sağlıklı ve yeşil bir Akdeniz bırakmaya devam edeceğiz. Açılışlarımız ve temel atma törenlerimiz, bu kararlılığın göstergesidir" dedi.







"BARIŞ MAHALLESİ'NDE ÖRNEK BİR YAŞAM ALANI YÜKSELECEK"

Bakan Kurum, "Barış Mahallemizde de bugün 415 konut, 50 dükkân, cami, kreş, ticaret kültür merkezinin temelini hep birlikte atıyoruz. Barış Mahallemizin sakinlerinin bizden talepleri vardı. Vatandaşımızın talep ve sorunlarına hiçbir zaman kayıtsız kalmadık. Çocuklarımızın daha iyi yaşamasını, gençlerimizin spor yapabilecekleri donatılara kavuşmasını istedik. Barış Mahallemizin sakinleriyle de istişare ederek altyapıdan üstyapıya dört başı mamur bir kentsel dönüşüm projesi hazırladık. Bugün de hamdolsun verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyor ve temellerini atıyoruz. Burası tamamlandığında sıcak yuvalarıyla, çocuklarımızın cıvıl cıvıl oynayacağı yeşil alanlarıyla, bereketli kazançların yapılacağı işyerleriyle örnek bir yaşam alanı olacak" şeklinde konuştu.



"MERSİN'DE TARİHİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

"Mersin'de tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz" diyen Bakan Kurum, "Bu kapsamda Çay Mahallesi'nde 416 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami ve 36 dükkânı inşa ve imar çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İnşallah Temmuz ayı içerisinde anahtar teslimlerine başlayacağız. Bugün burada bir müjdemizi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah Toroslar ilçemizde de TOKİ Başkanlığımızın eli ile camilerinden kültür merkezlerine, yeşil alanlarından spor merkezlerine, dükkanlarından okullarına kadar pek çok sosyal donatıya sahip yaklaşık 500 konutluk projemizin inşasına en kısa sürede başlayacağız. Toroslar'da oturan bütün kardeşlerimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.







"MERSİN'E 6 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ DAHA VAR"

Bakan Kurum, Mersin'deki yeşil alan miktarını artıracak ve vatandaşlara yeşil bir nefes alanı oluşturacak toplam büyüklüğü 375 bin metrekare olan 6 millet bahçesi projeleri daha bulunduğunu belirterek; "Bunlardan Akdeniz Hamidiye Mahallesi'nde yer alan Mersin Millet Bahçesi'ni ve Mezitli Tece Mahallesi'nde yer alan Muzaffer Yalçıntaş Çamlık Mesire Alanı Millet Bahçesi'ni açtık. 4 millet bahçesinin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yine bin 155 konut, 86 dükkân, 3 cami, kreş, ticaret ve kültür merkezi, hükümet konağı, ticaret merkezi ve DSİ sulama inşaatının yapımını sürdürüyoruz" dedi.



Barış Mahallesi'nde 415 daire ve 50 dükkândan oluşan kentsel dönüşüm projesi ile Çay Mahallesi'nde tamamlanan 416 toplu konut için düzenlenen temel atma ve açılış töreninde konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin ve Akdeniz'in değişimi ve dönüşümünde verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Bakanlara teşekkür etti.



"Biz bugün burada, sadece kentsel dönüşüm projeleri için bir temel atma töreni yapmıyoruz" diyen Başkan Gültak, "Bugün burada Mersin ve Akdeniz için devrim niteliğinde bir tören gerçekleştiriyoruz. Çünkü Mersin'in merkezinde gördüğünüz bu alanlarda, yıllardır hiç kimse bu projeleri başlatamadı" dedi.









"BU SADECE BAŞLANGIÇ, STARTI YENİ VERDİK"

Çay Mahallesi'nde yapılan toplu konutların tamamlandığını, Barış Mahallesi'nde de yeni konutların yakın tarihte yükseleceğini kaydeden Başkan Gültak, kentsel dönüşüme farklı mahallelerde yaşayan birçok vatandaştan talep geldiğine dikkat çekti. Başkan Gültak, "Bu sadece başlangıç. Filmin sonu değil, startı yeni verdik. Buraları adeta mezbelelikti. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ezildiği, hizmet alamadığı, altyapısı olmayan, her yağmurda evleri su basan alanlardı. Şimdi ise devletimizin, hükümetimizin, bakanlarımızın sayesinde altyapısı olan, kreşi, camisi, kültür merkezi, doğal gazı olan yepyeni binalara sahip olacağız. Biz Barış'ta şu an hak sahiplerinin yüzde 90'ının üzerinde ile anlaşmış durumdayız ki bu rakam rekordur. Çay Mahallesi'nde de ön görüşmelerimizde yüzde 80'ler civarında olumlu geri dönüşler aldık. Göreve geldiğimizde bu projelerimizi anlattığımızda, birileri 'hayal' diyordu. İşte bugün o hayaller gerçeğe dönüşüyor. Millet Bahçemizin yapımında, TOKİ yatırımlarında ve birçok konuda bizleri yalnız bırakmayan Sayın Murat Kurum Bakanımıza, Sayın Lütfi Elvan Bakanımız ve bizleri yalnız bırakmayan Sayın Milletvekillerimize, en başta da Dünya Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mersin Milletvekilleri ve Belediye Başkanları, protokol üyeleri ile Barış Mahallesi'nde yaşayan çocukların katılımıyla; Barış Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, Çay Mahallesi'nde yapımı biten toplu konutlar ile birlikte kentte gerçekleşen çeşitli altyapı yatırımları ve spor tesisleri ile işyerlerinin toplu temel atma ve açılışı, okunan duaların ardından butonlara basılarak gerçekleşti.



