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Tilkiye çarpmamak için ani manevra yapınca, ticari araç takla attı: 5 yaralı

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde yola çıkan tilkiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı.

Ekleme: 2.05.2022 - 22:38 Güncelleme: 2.05.2022 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Tilkiye çarpmamak için ani manevra yapınca, ticari araç takla attı: 5 yaralıKIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde yola çıkan tilkiye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Tilkiye çarpmamak için ani manevra yapınca, ticari araç takla attı: 5 yaralı

Kaza, saat 14.45 sıralarında Çorum- Kırıkkale kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Uğur Metin (42) yönetimindeki 06 DZ 5569 plakalı hafif ticari araç, yola aniden çıkan tilkiye çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı ve takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan eşi Satı (42), çocukları Umut (16), Arda (16) ve Poyraz Metin (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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