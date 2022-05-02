Galatasaray'da seçim tarihi resmen belli oldu!

Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak.Kulüpten yapılan açıklamada, '2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün 'OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI' 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.' ifadelerine yer verildi.