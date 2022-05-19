NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. "Türkiye'nin ifade ettiği endişeleri ele alıyoruz" diyen Stoltenberg, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki stratejik hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti ve savaşın uzun süre devam edebileceğine karşı uyardı.Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için başvurularını resmi olarak yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO nezdinde akredite Büyükelçisi Klaus Korhonen ve İsveç'in NATO nezdinde akredite büyükelçisi Axel Wernhoff'un sunduğu başvuruları kabul etti.TÜRKİYE ENGELLEDİİki ülkenin üyeliği için çekincesi olan Türkiye ise görüşmelerin başlatılmasını engelledi. NATO kaynakları, Türkiye'nin karşı çıkması üzerine Konsey'in görüşmeleri başlatma kararı alamadığını söyledi.