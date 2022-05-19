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Milyonlarca Instagram kullanıcısını üzecek haber: Story'lere kısıtlama yolda

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcıların üç hikayesinden sonrasını diğer kullanıcılardan izleyen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Ekleme: 19.05.2022 - 16:53 Güncelleme: 19.05.2022 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca Instagram kullanıcısını üzecek haber: Story'lere kısıtlama yolda
Instagram'ın popüler özelliği "Hikayeler", insanlar hayatlarında olan her şeyi 24 saat fotoğraf ve videolar aracılığıyla paylaşmanın keyfini çıkarabildikleri için sosyal uygulamanın başarısının anahtarı oldu.

Daha önce de hikayelerin beğenilmesini sağlayan bir özellik yayınlayan platform, şimdi de hikayelerin gösterim biçimini değiştirmek istiyor.

Bu özellik yayınlandığında kullanıcılar, herhangi bir hesaptan yapılan hikaye paylaşımlarının sadece 3 tanesini görebilecek.

Henüz test aşamasında olduğu düşünülen yeni özellik ile bir kullanıcı, 24 saat içerisinde ne kadar hikaye yüklerse yüklesin, diğer kullanıcılar yalnızca 3 tanesi görülecek.

Geri kalan hikayeler ise "tümümü gör" butonuna dokunduktan sonra karşımıza çıkacak.

Yeni uygulamada, paylaşma sayısı sınırlı olduğu için, bu gelişme özellikle içerik üreticiler için kötü haber anlamına gelebilir.

Bununla birlikte, iyi tarafı, hesaplardan görüntülenen hikaye sayısını sınırlamak, diğer içerik oluşturuculara rekabet alanı onlar için eşitlenebileceğinden daha hızlı görüntülenme şansı verileceği anlamına gelebilir.

Ayrıca, özellikle içerikle ilgilenmiyorlarsa, kullanıcılara bir dizi hikayeyi atlama şansı verecek.

Instagram, henüz kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuş olan yeni özelliği hala test ediyor.
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