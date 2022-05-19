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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı
Ekleme: 19.05.2022 - 19:37 Güncelleme: 19.05.2022 - 19:44 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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