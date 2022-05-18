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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atatürk Havalimanı’nın Kuzey Güney pistleri İstanbul Havalimanı’nın Kuzey Güney Pistleri ile aynı eksende bulunduğundan, havacılık kuralları gereği kullanılamaması sonucu iniş pisti hüviyetini kaybetmiş olup beton bir alana dönüşmüştür. Halihazırda kullanılmaya devam edilen Doğu Batı pistleri ise acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulmaya devam edilecektir" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Ekleme: 18.05.2022 - 14:07 Güncelleme: 18.05.2022 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Atatürk Havalimanı'nın Kuzey Güney pistleri İstanbul Havalimanı'nın Kuzey Güney Pistleri ile aynı eksende bulunduğundan, havacılık kuralları gereği kullanılamaması sonucu iniş pisti hüviyetini kaybetmiş olup beton bir alana dönüşmüştür. Halihazırda kullanılmaya devam edilen Doğu Batı pistleri ise acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulmaya devam edilecektir' denildi.

Ayrıntılar geliyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan FLAŞ Atatürk Havalimanı açıklaması: Yeni karar duyuruldu
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