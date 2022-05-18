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Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...

Mersin'de sokak röportajı yapanları bıçak çekip tehdit ettikten sonra, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere küfreden Serkan Ç. yakalandı. Zanlı, ilk ifadesinde 'Pişman' olduğunu ifade etti. Ahlaksız sözleri sarfeden isim tutuklandı.

Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
Ekleme: 18.05.2022 - 15:00 Güncelleme: 18.05.2022 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Sokak röportajında Erdoğan'ı hedef alan kişi yakalandı! Bakın ilk sözleri ne oldu...
Mersin'de sokak röportajı yapanlara bıçak çekip tehdit eden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dini değerlere küfreden Serkan Ç., yakalanıp gözaltına alındı. Alkollü olduğunu belirterek 'Pişmanım' diyen Serkan Ç., tutuklandı.

Olay, Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medyaya sokak röportajı yapanların sorularını yanıtlayan Serkan Ç., mikrofona konuştuktan sonra uzaklaştı. Bir süre sonra yeniden röportajın yapıldığı yere gelen Serkan Ç., bu kez belinden çıkarttığı bıçakla tehditler savurdu.

Engel olmaya çalışanlara karşı koyan Serkan Ç., Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve dini değerlere hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaşan Serkan Ç., yapılan çalışmaların ardından, evinde yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Serkan Ç. ifadesinde, olay anında alkollü olduğunu savunarak, 'Amacım kimseye hakaret ve küfretmek değildi. Oradakiler bana karşı koyunca bir anda ağzımdan çıktı. Pişmanım' dedi.

Serkan Ç., çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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