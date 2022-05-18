Muhalefetin Atatürk Havalimanı çarpıtmalarına rakamlar yanıt!

Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak olması üzerinden muhalefet siyasi tartışmalar çıkardı. Muhalefetin asılsız bilgilerle yaptığı provokasyona Ulaştırma Mühendisi Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı teknik bilgilerle yanıt verdi. Ilıcalı, "Buranın ne hava trafiğini artırabiliyordunuz, ne ekleme yapabiliyordunuz. Sıkışmışlık vardı." dedi. Ilıcalı, havalimanı nedeniyle bölgede trafik ve emisyonun arttığını da sözlerine ekledi.

Atatürk Havalimanı'nın Megakent İstanbul'un hava trafiğini kaldırmaması ile harekete geçilmiş, 10 katı büyüklüğündeki İstanbul Havalimanı hayata geçirilmişti. 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan İstanbul Havalimanı'nın 2018'de ilk etabının açılması ile hava trafiği buradan sağlanmaya başlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak vatandaşların hizmetine sunulması kararlaştırıldı. Hükümet bu konuda kolları sıvadı ve ilk adımı attı. Millet bahçesi çalışmalarının başlaması ile muhalefet birçok asılsız bilgi ile provokasyona soyundu. BAU Ulaştırma ve İnşaat Mühendislği Bölümleri Kurucu Başkanı Ulaştırma Mühendisi Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı teknik bilgileri paylaşarak Atatürk Havalimanı gerçeklerini açıkladı. Ilıcalı, konunun siyasi malzeme haline getirilmesine üzüldüğünü belirterek, Atatürk Havalimanı'nın dolu bir bardak misali genişlemeye, daha fazla eklemeye müsait olmadığını söyledi.



"ATATÜRK HAVALİMANI YAPILARIN ORTASINDA KALMIŞTI"



Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:



Konu teknik bir konu. Siyasi malzeme haline getirilmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Burası 1912'de askeri bir havalimanı olarak yapılmış. Daha sonra 1952'de ismini de söylüyorum Yeşilköy Havalimanı olarak hizmet vermeye başlamış. İstanbul dünya şehri. Gelişecek, hava trafiği artacak. Buranın gelişmesini göze alacaksınız. Burası yapıların ortasında kalmış, artan trafikle birlikte gürültü ve hava kirliliği oluşmuş.



"DÜNYANIN EN SIKIŞIK 11'İNCİ HAVALİMANIYDI"



"Burası kapatılmadan Türkiye'nin birinci sıkışık havalimanıydı, dünyada da 11'inciydi." diyen Ilıcalı, "En az yarım saat yer bulmak için, park etmek için tur atıyorduk. Buranın kapasitesini nasıl artıracaktık! Önceden yapılan binaları mı yıkacaktık? Dünya şehri İstanbul için büyük bir proje gerçekleştirilmiş. 2018'de birinci faz devreye girdi. Yılda kapasite olarak 150-200 milyon yolcuya çıkacak. Biz kapasite olarak en yoğun halde Atatürk Havalimanı'nda 63 milyonu yakalamışız. Bardak dolduktan sonra daha fazla ilave edemezsiniz." dedi.



İstanbul Havalimanı'nın pandemide bile 53 milyon yolcu ağırladığını ifade eden Ilıcalı, "Hazine para kazanmaya başladı. 4'üncü pist açılmak üzere. Ben ulaştırma profesörüyüm. Bir tez yaptırıyorum. Atatürk Havalimanı burada olsaydı ne olurdu? Trafiklerde yüzde 30, yüzde 40 azalma olmuş. O günkü şartlarda havalimanına Levent'ten gelmek bile 1-1.5 saatti. Metro olmasına rağmen o zaman gelen yolcuların yarısı özel araç kullanıyor. Bunun emisyon üzerinde ve trafik üzerinde acayip bir etkisi var. Ne hava ne de trafik kapasitesini artırabiliyorsunuz! Sıkışmışlık var." ifadelerini kullandı.



"DÜNYANIN SAYILI MİLLET BAHÇELERİNDEN BİRİ OLACAK"



"Burası 8.5 milyon metrekare. İstanbul Havalimanı ise 75 milyon metrekare neredeyse 10 katı." diyerek iki havalimanı arasındaki kapasite farkına dikkat çeken Ilıcalı, "Burası dünyanın sayılı millet bahçesi olacak. Burası millet bahçesi olmasın mı! Anamuhalefet Genel Başkanı kendisi 2018 yıında burayı millet bahçesi yapacağız dememiş mi! Burası 85 yılına kadar Yeşilköy Havalimanı. 1985 yılında Kenan Evren döneminde Atatürk adı verilmiş. 1985 yılına kadar ki hükümetler neden bu ismi vermemişler? Dünyanın en büyük havalimanını 4 yılda yaptık. 1 TL kaynak çıkmamış. Merkel bile, Cumhurbaşkanımıza, 'Bu kadar kısa sürede nasıl bitirdiniz?' demiş. Uluslararası ödül almış. Şimdi Atatürk Havalimanı neden yıkılıyor diye siyaset konusu yapıyorlar. Burası kapatılmasa maksimum 63 milyon yolcu ağırlayabilirdi. Burada trafik şu an kilit olacaktı." dedi.



Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:



Burada geçmişte yanlışlık yapılmış, imar verilmiş, evler yapılmış. Siz bu kadar yanlışlık yapın, hükümet size 3'üncü havalimanı gibi bir eseri yolları ile, metrosu ile yapmış. Bu çok muazzam bir hizmettir. Ülkemiz 3 gün önce Rize Havalimanı'nı açtılar, onu da eleştiriyorlar. 3 milyon yolcu kapasitesi var deniliyor, adam 3 milyon yolcu garantisi var diyor. Esnaf buradaki hava kirliliğinden, gürültüden bunalmış. Millet bahçesini bir an önce bekliyor. Gelsinler bu insanlarla konuşsunlar burada.