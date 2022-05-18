İran'da rehine krizi! Çok sayıda ölü ve yaralı!

İran'ın batısındaki İylam kentinde bulunan Mustazaflar Vakfı'nda sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.Eski bir çalışan vakfı basarak işçileri slahla rehin aldı.İylam Emniyet Müdür Yardımcısı Ferzad Yasemi 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.AA'nın haberine göre saldırganın intihar ettiği, yaralılardan bazılarının da durmunun ağır olduğu öğrenildi.İran lideri Ali Hamaney'e bağlı Mustazaflar Vakfı ülkede emlak, bankacılık, sigortacılık gibi ticari ve ekonomik alandaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.