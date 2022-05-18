Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı oyuncu için savaşacak! Transfer yarışında büyük kapışma…

Süper Lig'de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan üç büyükler, bu sezonki performanslarını unutturmak için planlarını yapıyor.Ligde zirveden uzak kalan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, gelecek sezon kurulacak iyi kadro ile iddialı bir başlangıç yapmanın peşinde.Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında flaş bir transfer yarışı yaşanması muhtemel.Bu sezon Süper Lig'de sezonu 19. sırada tamamlayarak küme düşen Göztepe'nin yıldız oyuncusu paylaşılamıyor.İstanbul'un 3 büyüğünün de kanca taktığı yıldız oyuncu için adeta bir transfer savaşı yaşanacak.Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Önümüzdeki sezon 14'ten 12'ye düşmesi planlanan yabancı oyun oyuncu sınırlaması sebebiyle kadrolarındaki yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Süper Lig'in büyük kulüpleri Halil Akbunar için Göztepe'nin kapısını aşındırmaya başladı.Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Halil Akbunar için devrede olduğu ve deneyimli kanat oyuncusunun transferi adına nabız yoklamaya başladığı ortaya çıktı.Galatasaray'ın daha önce temasta bulunduğu Halil için yaşanan yönetim belirsizliği sebebiyle transferde geride kaldığı öğrenildi.TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR DE İSTEKLİÖzellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 29 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde en istekli ve hazır takımlar olduğu konuşuluyor.Kariyerine Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda devam etmek isteyen ve 1.Lig'de oynamak istemediği için kaptanlığını yaptığı Göztepe'den ayrılmayı planlayan Halil Akbunar'ın da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi önemli takımların transfer listesinde yer alan Halil için kulübü Göztepe'nin ise 3 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade ediliyor.Galatasaray'ın şimdilik bir adım geride olduğu Halil Akbunar transferinde Beşiktaş ve Başakşehir'in de önümüzdeki günlerde resmen harekete geçmesi bekleniyor.29 yaşındaki milli futbolcu için ilerleyen günlerde transfer yarışı daha da kızışacak gibi gözüküyor.Güncel piyasa değeri 3 milyon 700 bin Euro olarak gözüken Halil Akbunar bu sezon forma giydiği 33 maçta 5 gol atıp, 6 asist yaptı.