Burası Maldivler değil Türkiye! Van Gölü’ndeki o masalsı adayı biliyor muydunuz?.

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi mevkiinde yer alan Çarpanak Adası'na, yarımadadaki iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.DOĞAL YAŞAMIN BOZULMAMASI İÇİN TURLARA ÖZEN GÖSTERİLİYORÇarpanak Adası, üstündeki doğal yaşamın bozulma tehlikesine karşı tedbirli turlar düzenlenebiliyor. Ayrıca adanın üzerinde ise Ktouts Manastırı bulunuyor.BEYAZ KUM VE TURKUAZ SUYUYLA HAYRAN BIRAKIYORÇarpanak Adası ve bitişinde bulunan Çarpanak Yarımadası, bahar aylarının gelişiyle birlikte yemyeşil bir renge bürünüyor.MEST EDEN MANZARAKıyısındaki beyaz kum ve tertemiz suyuyla büyüleyen bölge, Van Gölü'nün turkuaz mavisi içerisinde mest eden bir görüntü sunuyor. El değmemiş eşsiz bölgenin havadan çekilen görüntüsü ise mest etti. Ada bahar aylarında büründüğü görüntüsüyle yeniden keşfedilmeyi bekliyor..Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi mevkiinde yer alan Çarpanak Adası'na, yarımadadaki iskeleden teknelerle ulaşım sağlanabiliyor.DOĞAL YAŞAMIN BOZULMAMASI İÇİN TURLARA ÖZEN GÖSTERİLİYORÇarpanak Adası, üstündeki doğal yaşamın bozulma tehlikesine karşı tedbirli turlar düzenlenebiliyor. Ayrıca adanın üzerinde ise Ktouts Manastırı bulunuyor.BEYAZ KUM VE TURKUAZ SUYUYLA HAYRAN BIRAKIYORÇarpanak Adası ve bitişinde bulunan Çarpanak Yarımadası, bahar aylarının gelişiyle birlikte yemyeşil bir renge bürünüyor.MEST EDEN MANZARAKıyısındaki beyaz kum ve tertemiz suyuyla büyüleyen bölge, Van Gölü'nün turkuaz mavisi içerisinde mest eden bir görüntü sunuyor. El değmemiş eşsiz bölgenin havadan çekilen görüntüsü ise mest etti. Ada bahar aylarında büründüğü görüntüsüyle yeniden keşfedilmeyi bekliyor..rt büyük adadan biri olan Çarpanak Adası ile yarımadası, el değmemiş dokusuyla bahar mevsiminde büyüleyici bir manzara sunuyor. Asırlar öncesinde bir yarımada parçası olan Çarpanak Adası, Van Gölü'nde suyun yükselmesiyle ada haline geldi..