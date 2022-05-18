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5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 18.05.2022 - 13:56 Güncelleme: 18.05.2022 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında müfettiş uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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