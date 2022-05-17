Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin skandal iddialarını yineleyerek Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün 'Kabul edilemez' olduğunu belirten Miçotakis, kongre üyelerince ayakta alkışlandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı.



Daha sonra ABD Kongresi'nin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap eden Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti.



Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı | Video





Miçotakis, provokasyon dolu konuşmasında, ABD'den Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde tüm nüfuzunu kullanmasını istedi.





SKANDAL SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI!



"Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.



Yunan Başbakan Miçotakis'in, Türk varlığını hiçe sayan sözleri sonrası Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.



Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin 201. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona da katılmıştı.



İçişleri Bakanlığınca, 915 personelin katılımıyla Eren Abluka-10 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren Kış-9 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubunun etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün bölgeyi takviye etmek için gayretlerini artırdığı ifade edildi.



MİT tarafından İran'dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine "ara-bul-yok et" taktiğiyle "Eren Abluka-10 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 915 personelin görev aldığı kaydedildi.



Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaraların didik didik arandığı, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubunun, silahlı olarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Eren Abluka Operasyonları"nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.



PKK'NIN SÖZDE AĞRI DAĞI GRUBU YOK EDİLMİŞTİ



Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt'ta Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat'ta Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu" başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çatışmalar neticesinde PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti.









