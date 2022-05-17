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Beyaz Gazete
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Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensusa ulaşacağına inandıklarını bildirdi.

Ekleme: 17.05.2022 - 09:43 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!
Beyaz Saray sözcülüğü görevini 13 Mayıs Cuma günü Jen Psaki'den devralan Jean-Pierre, ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik duruşunu değerlendiren Jean Pierre, 'Türkiye hükümetinin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda neler hissettiği ve söylediğine ilişkin sorular oluyor.' dedi.

'NATO'YA ÜYELİK BİR SÜREÇ GEREKTİYOR'

Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Berlin'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğüne işaret ederek, 'NATO'ya üyelik bir süreç gerektiriyor ve bu konuda konsensusa ulaşılacağına eminiz.' diye konuştu.

Blinken, dün Berlin'de yaptığı basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin şu sözleri sarf etmişti:

'(Türkiye) Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Görüşmeyi betimlemeyeceğim ancak Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı noktasında güçlü bir konsensus olduğunu söylemekle yetineyim. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda halen devam eden görüşmeler var. Sonuç olarak bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensusa ulaşacağımızdan eminim.'

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