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İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde "Güvenlik Görevlisi" olan ve beş lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla darp edilen S.A. gözaltına alındı ve tutuklandı.

İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
Ekleme: 17.05.2022 - 09:30 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren 'Çocuğun Cinsel İstismarı' olayı 9 Mayıs Pazartesi günü Maltepe İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde 'Güvenlik Görevlisi' olarak görev yapan 42 yaşındaki S.A., İstanbul'un Maltepe İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük beş lise öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...

Beş öğrenci; S.A.'yı sokak ortasında darp etti. Olay sosyal medya üzerinden de paylaşılınca geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Görüntüleri inceleyen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 'Cinsel Taciz' şüphelisi S.A.'nın açık kimliğini ve ikamet adresini çok kısa süre içerisinde tespit etti.

İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...

'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN...
S.A. isimli 'Cinsel Taciz' şüphelisi olaydan üç gün sonra; 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un Pendik İlçesi'nde Çocuk Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...

Kısa sürede gözaltına alınan ve yasal işlemlerinin sonrasında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan dolayı adliyeye sevk edilen şüpheli S.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
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İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
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