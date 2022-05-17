  • USD: 15,56 - 15,59
  • EURO: 16,22 - 16,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arnavutköy'de patlama sesleri! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

İstanbul Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrika henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Arnavutköy'de patlama sesleri! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Ekleme: 17.05.2022 - 09:31 Güncelleme: 17.05.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Arnavutköy'de patlama sesleri! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN FABRİKAYI SARDI

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan Başkan Erdoğan'a skandal 'Saddam' benzetmesi!
CHP'li belediyelerde görüntüler değişmiyor! Su borusu patladı! Sokaklar göle döndü, asfalt çöktü!
Türkiye'nin resti sonrası ABD'den yeni NATO açıklaması!
Yangın özel harekat! Bakan Vahit Kirişçi son rakamları paylaştı...
Libya'dan kritik Türkiye çıkışı: Bize örnek oldu, ülkemizde uygulamak istiyoruz!
İşte PKK rezilliği! Türkiye ikiyüzlü İsveç'e resti çekti
İBB'nin güvenlikçisi tacizden gözaltına alındı! Çocuğun cinsel istismarı...
Arnavutköy'de patlama sesleri! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Çevreciler İSKİ'nin katliamına sessiz kaldı
Ev fiyatları için 81 ilde ilk adım!
Dünyanın gözü Azovstal Fabrikası'nda: 53'ü ağır yaralı 264 Ukrayna askeri çıkarıldı
CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi!
Başkan Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç kararı!
İBB 34 şahmeran heykeline 7 milyon lira harcadı!
CHP ve İYİ Parti İstanbul'da suya zam teklifi verdi!
AK Parti’den İSPARK birlik mesajı: Zam için mücadele edeceğiz!
Canan Kaftancıoğlu'nun provokasyonları bitmiyor!
PKK yandaşı İsveç'in yalanı ortaya çıktı!
4 maddede Ekrem İmamoğlu başarısızlığı!
Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Hazır olun! Soğuk kapıya dayandı!

Ev fiyatları mercek altında!

Ev fiyatları mercek altında!

İlaç yerine geçen17 süper besin!

İlaç yerine geçen17 süper besin!

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

Valilikten sağnak yağış uyarısı!

3500 yıllık çivi yazısıyla tarihe yolculuk!

3500 yıllık çivi yazısıyla tarihe yolculuk!

Twitter'dan 'bot hesap' açıklaması!

Twitter'dan 'bot hesap' açıklaması!