Arnavutköy'de patlama sesleri! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

İstanbul Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrika henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Arnavutköy'de aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.YANGIN FABRİKAYI SARDIKısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti.GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDIOlay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu.EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYORÖte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.