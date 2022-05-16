Pınar Gültekin davasında bir duruşma daha! Yeni deliller...

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılandığı davanın 12'nci duruşması bugün 14.00'da, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.Önceki duruşmalarda adli tıp raporuna göre Pınar Gültekin'in canlıyken yakıldığı sabitlenmişti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Avcı'nın kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istemişti.Ayrıca, cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı hakkında, Pınar Gültekin'i canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheli Mertcan Avcı hakkında Pınar Gültekin'e yönelik 'Canavarca Hisle veya Eziyet çektirerek Öldürmeye İştirak' suçundan tanzim edilen iddianamesini iade etmişti.Gültekin'in yaşarken diri diri yakılmasını gerekçe gösteren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin iade kararına itiraz etmişti. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararını kaldırmıştı.Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı'nın mevcut delil durumu, aynı delil durumu ile sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliye etmişti.Mahkemenin bu kararına Gültekin ailesi avukatı Dr. Rezan Epözdemir ile savcılık itiraz etmişti. Söz konusu itiraz üzerine Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mertcan Avcı hakkındaki, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının usul ve yasaya uygun olduğundan sanık hakkındaki tahliye kararının kaldırılması ve tekrar tutuklanmasına ilişkin itirazın reddine hükmetti.YENİ DELİLLER SUNACAKDavanın geçen 11 Nisan'da görülen 11'inci duruşmasında Avcı, mahkemeye yeni deliller sunacağını ve avukatlarının da yeni olduğunu ileri sürüp, duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, bunun üzerine Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebinin reddine, adli kontrol şartının uygulanmasına ve avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verdi.KARAR BEKLENİYORDavanın 11'inci duruşmasında mahkeme, sanık Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Mertcan Avcı'nın tutuklanma talebini reddetmişti. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın 12'nci duruşmasına katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı, Mertcan Avcı, Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ile babası Sıddık Gültekin ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.Kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Avcı'nın yargılandığı davada kararın çıkması bekleniyor.