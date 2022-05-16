CHP'li belediyeler adeta terör yuvası! 'İzmir'de daha çok isim var'

PKK kamplarında elinde silahla görüntüleri ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak Duran'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Demir'in dePKK'nın mali yapılanma yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla tutuklanması gözleri CHP'li belediyelere çevirdi. Seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başta olmak üzere CHP'li bazı belediyelerde terör örgütleriyle iltisaklı bazı kişilerin istihdam edildiği yönündeki iddialar yeniden gündem oldu.'DAHA ÇOK İSİM DUYACAĞIZ'Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, kamuoyunda CHP'nin HDP'yle kurduğu kirli ittifakın diyetini bu tür isimleri belediye kadrolarına yerleştirereködediği yönünde bir kanaat oluştuğunu belirterek, CHP'nin çekirdek kadrosunun HDP'den bir farkı olmadığını söyledi. "CHP'nin içindeki bu kripto yapıların içinde Kılıçdaroğlu'nun kendi danışmanları, yakın mesai arkadaşları yok mu? Bunların çoğu ya firarda ya da isimleri terörle anılıyor" diyen Başbuğ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nuörnek verdi. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Başbuğ, "CHP'li belediyelerde önümüzdeki süreçte terörle iltisaklı daha birçok isim duyacağız" dedi.70 MİLYON LİRAYI PKK'YA AKTARMIŞLARİzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Mustafa Demir'in de tutuklandığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK silahlı terör örgütü adına ekonomik- mali alan yapılanmasına yürütülen soruşturmada detaylar da netleşiyor. MASAK'ın geçmişe dönük mali verileri incelemesi sonucu örgütün 70 milyon lirasının HDP'li belediyeler, ihaleler, şirketler kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklandığı, gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca örgütün kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen teröristlerin yakınları ile cezaevinde bulunan örgüt mensuplarından yaklaşık 500 kişiye sistematik şekilde maddi yardım yapıldığı ortaya çıktı.Şüphelilerin, Habur Sınır Kapısı'ndan çok sayıda giriş-çıkış kaydının olduğu, çıkan zanlıların terör kamplarında örgütsel eğitim ve talimat aldıkları belirlendi.GAZİANTEP'TE MECLİS ÜYELERİ UZAKLAŞTIRILDI17 Temmuz 2020 tarihinde tutuklanan Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Hurşit Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Şahinbey ilçe meclis üyesi Hurşit Besle'nin de içlerinde yer aldığı 49 sanık hakkında da, 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilmişti. Aynı tarihte tutuklanan ancak 5 Ocak'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Adnan Erol da yine Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.APO'NUN AVUKATI BAŞKAN YARDIMCISIMuğla'nın Bodrum Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Turgay Kaya'nın da, terörist başı Abdullah Öcalan'ın zamanında avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. 2000 yılında Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde avukat kadrosuna ataması yapılan Kaya hakkında aynı yıl yapılan güvenlik soruşturmasında, 1992 yılında Batman'da bölücü terör örgütü adına izinsiz gösteri yapmak suçundan hakkında yasal işlem yapıldığı ifade edildi.