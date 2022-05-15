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Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Yozgat'ta milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü. Otoyolda yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa önce Milli sporcu Rıza Kayaalp'in kullandığı araç ardından da bir TIR çarptı. Ertuğrul Dolgunyürek isimli vatandaşın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekleme: 15.05.2022 - 11:50 Güncelleme: 15.05.2022 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ı Yozgat'a bağlayan karayolunda bir vatandaşa önce bir otomobil ardından da TIR çarptı. Vatandaşa çarpan aracı Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in kullandığı aktarıldı. İşte detaylar...

RIZA KAYAALP'İN ÇARPTIĞI VATANDAŞ ÖLDÜ

İddiaya göre, Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı 29 AAG 870 plakalı tır çarptı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER GELDİ

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından vatandaşın hızla yaşamsal fonksiyonları konrtol edildi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

İNCELEME ARDINDAN MORGA KALDIRILDI

Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Gözaltına alınan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve TIR şoförü Necmi Şahin ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti!
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