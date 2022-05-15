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Finlandiya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama! PKK sorusuna kaçamak cevap

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarındaki farklılıkların üstesinden gelebileceklerini umduklarını kaydetti. Haavisto ayrıca PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.

Finlandiya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama! PKK sorusuna kaçamak cevap
Ekleme: 15.05.2022 - 00:21 Güncelleme: 15.05.2022 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama! PKK sorusuna kaçamak cevap
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Berlin'de bulunan Haavisto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum.' dedi.

'FARKLILIKLARIN SÜTESİNDEN GELEBİLECEĞİMİZİ UMUYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına değinen Haavisto, 'NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum.' dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE MÜCADALE KONUSUNDA SÖZ VERMEKTEN KAÇINDI

Türkiye'nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı.

'Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu' kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

Haavisto, 'Bugün burada NATO toplantısında da görüşeceğiz.' dedi.

Yakın diyalog içinde olmaya devam edeceklerini belirten Haavisto, ülkesinin Avrupa ve dünyanın güvenliği için terörle mücadelenin öneminin farkında olduğunu sözlerine ekledi.
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