FETÖ ve YPG/PKK'ya açık destek! İsveç'in terör dosyası kabarık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasına olumlu bakmadığın belirtti. Türkiye'nin aktif mücadele yürüttüğü terör örgütlerine açıkça destek veren İsveç'in NATO üyeliği Ankara tarafından reddediliyor.Diplomatik kaynaklar, 'ifade özgürlüğü' bahanesiyle terör örgütlerine aleni şekilde verilen desteğin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. YPG'ye şimdiye kadar İsveç'ten 210 milyon dolarlık destek aktarıldığı belirtiliyor.TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE ALENİ DESTEKİsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde liderliğindeki heyetin terör örgütü YPG temsilcileriyle görüşmeleri sonucu 2023 yılında terör örgütüne 376 milyon dolar destek verilmesi kararlaştırıldı.İsveçli bakan gizleme gereği dahi duymadan sosyal medya hesabından ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü açıklamasında bulundu.İsveç Savunma Bakanı Hultqvist de 'SDG' adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin'le görüşmesinde, 'İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız' ifadesini kullandı. İsveç parlamentosunda ayrıca PKK ile bağlantılı 6 milletvekili bulunuyor.FETÖ İÇİN DE GÜVENLİ LİMAN OLDULARİsveç, terör örgütü PKK ve uzantılarının yanı sıra terör örgütü FETÖ'ye de destek sunuyor. İsveç, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan çok sayıda FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni verdi.FETÖ'cü Today's Zaman'ın Ankara Temsilcisi firari Abdullah Bozkurt, İsveç'ten yaptığı yayımlarla manipülasyonlarını sürdürüyor. İsveç kaynaklı haberlere göre 2015'te 253, 2016'da 738, 2017'de, 872, 2018'de 493 FETÖ'cü ülkeden sığınma ve çalışma izni istedi. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler 5 yıl sonra İsveç vatandaşı olabiliyor.Göçmen Dairesi yetkilileri de Türkiye'de hapse girme olasılığı olan FETÖ'cülerin iltica taleplerinin kabul edildiği, hapis olasılığı olmayanların Türkiye'ye dönmelerinde sakınca görülmediği şeklinde açıklamalar yaptı.ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK TEMASLARNATO Dışişleri Bakanları Gayrı resmi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı tutumunu gerekçeleriyle muhataplarına aktaracağı kaydediliyor. Çavuşoğlu'nun 18 Mayıs'ta ABD'ye gerçekleştireceği ziyarette de konunun gündeme gelmesi bekleniyor.AFRİN HAREKATI SONRASI SİLAH SATIŞINI DURDUDUNATO üyeliği tartışılan Finlandiya ise PKK'yı doğrudan terör örgütü olarak tanımıyor ancak AB kararlarından dolayı terör örgütü olarak tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.Resmi kanaldan ülke bazında doğrudan açık destek verilmese de bireysel olarak ve bazı STK'lar aracılığıyla PKK/PYD'ye destek sunuluyor. Finlandiya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonunu kınayarak Afrin harekâtı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durdurma kararı almıştı.