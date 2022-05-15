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Beyaz Gazete
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CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 milyon yolcu garantisi olduğu yalanını sosyal medyadan bozdu. Bakan Karaismailoğlu, sosyal medyadan sert bir yanıt vererek, “Rize Artvin Havalimanı’nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim?” dedi.

CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!
Ekleme: 15.05.2022 - 15:50 Güncelleme: 15.05.2022 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!
Dünyanın 5. deniz üzerindeki havalimanı Rize-Artvin Havalimanı dün açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev uçakla ilk inişi yapan isimler oldu. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip ve 3 milyon metrekare alana yapılan dev eserin açılışı sonrasında CHP'li kimi isimler algı operasyonuna girişti.

CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!

AĞBABA'DAN 3 MİLYON YOLCU GARANTİSİ ALGISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yaparak algı operasyonu başlattı. Ağbaba sosyal medyadan 'Rize-Artvin Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu garantisiyle açıldı. Erdoğan ise 'Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor' demeye başladı. Sadece Rize Artvin'de değil, Çanakkale'de köprü de tabiricaizse boş duruyor. Bu projeye en çok 5'li çete sevindi. Gelsin bedava paralar' ifadelerini kullandı.

CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!

CHP MİLLETVEKİLİ VE ÇÖMEZ DE ALGI OPERASYONUNA DÂHİL OLDU

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ağbaba gibi algı operasyonunu sürdürdü. Bulut sosyal medya hesabından, 'Yıllık 3 milyon yolcu garantili olarak işletmeye açılan Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul- Rize gidiş dönüş bileti sadece 1327 liracık! Garanti edilen yolcu sayısı tutmazsa aradaki fark milletin cebinden çıkacak' dedi.

CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 'SİZLERİ YALANLARINIZLA BAŞBAŞA BIRAKIYORUZ. SİZİN VELİNİZ KİM?'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Turhan Çömez'in yazdıklarının ekran görüntülerini paylaşarak üçünü de yalanladı. Rize-Artvin Havalimanı'nın yolcu garantisi olmadığını belirten Bakan Karaismailoğlu resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!

'Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim?'
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CHP’nin 3 milyon yolcu garantisi yalanı çöktü! Bakan Karaismailoğlu yalanladı!
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