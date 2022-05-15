CHP'li belediye başkanları devlete 'katil' deyip teröriste destek veren Canan Kaftancıoğlu'nu aklama yarışına girdi

11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin'de bir araya gelerek tepki çeken bir deklarasyon yayımladı.Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer CHP'li belediye başkanları tarafından paylaşılan söz konusu bildiride; Ermeni soykırımı yalanına sığınan, devlete 'katil' deyip Sakine Cansız isimli teröriste destek veren 'Kanas Canan' lakaplı CHP'nin tartışmalara yol açan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, anıldı.Fotoğrafta: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımSiyasi yasak getirilen Kaftancıoğlu hakkında verilen Yargıtay kararını 'kabul edilemez' olduğunu savunan CHP'li belediye başkanları, soruşturmalar, davalar ve verilen kararların hukuki olmadığını iddia etti.Fotoğrafta: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım hizmette sınıfta kalıp, algı belediyeciliği anlayışını güden, vatandaşların temel ihtiyacı olan sorumluluklarındaki kamu görevlerini bile yerine getiremeyen CHP'li belediye başkanlarının yayımladığı söz konusu deklarasyon, sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.KANAS CANAN'IN SAVUNULACAK BİR YANI YOK!Bir sosyal medya kullanıcısı, Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' diyemeyişine dem vurarak, 11 belediye başkanına sitem etti.Bir başka sosyal medya kullanıcısı da CHP İstanbul İl Başkanı'nın terörü, teröristi öven, İslami değerleri ayaklar altına alan paylaşımlarını hatırlatarak, 'savunmaya değer' bir yanı olmadığına dikkat çekti.4 YIL 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASIYargıtay 3. Ceza Dairesi, devlete katil diyerek teröre destek veren CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.TEMYİZ İNCELEMESİ TAMAMLANDIKaftancıoğlu nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019 da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesi de tamamladı.SİYASİ YASAK GETİRİLDİ: İL BAŞKANLIĞI YAPAMAZDaire, Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret'ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak'tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı.Kaftancıoğlu'na, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.Siyasi yasak da getirilen Kaftancıoğlu, ceza süresince il başkanlığı yapamayacak ancak CHP üyeliği devam edecek.KARARIN ARDINDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETTİLERKararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önüne çağırdı, burada yaptığı açıklamalarda seviyesizce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.Kılıçdaroğlu'nun hadsiz sözleri üzerine Başkan Erdoğan da 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.KANAS CANAN KİMMİŞ HATIRLATALIM!Tüm bu tartışmalar ve CHP'li belediye başkanlarının yayımladığı skandal bildirinin ışığında Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişini sizler için derledik.İşte Kanas Canan lakaplı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişi;SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA DESTEK VERDİTarih ve arşivler tarafından yalanlanan sözde 'Ermeni Soykırımı'nı savunan tweet attı. Devlete alçakça 'katil değil, seri katil' yakıştırması yaptı.'İnandığınız Allah topunuzun belasını versin' diyerek toplumun manevi değerlerini ayaklar altına aldı.KOBANİ PROVOKASYONU VE GEZİ PARKI...Kobani olaylarında provokatif tweet atarak sokak çağrısı yaptı.Gezi Parkı ihanetinde, eylemci görünümlü militanların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yazdığı hakaret dolu duvar yazısını paylaştı.Gezi ihanetinden yapılan paylaşımlar15 TEMMUZ'DA VATANDAŞLARA HAKARET15 Temmuz gecesi, vatan mücadelesi için sokaklara dökülen vatandaşlara 'İnandığınız Allah sizin belanızı versin' diyerek alçakça hakaret etti.AZİZ ŞEHİTLER İLE İLGİLİ ÇİRKİN PAYLAŞIMVatanı için şehadet şerbeti içen Aziz şehitler hakkında skandal bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı, 'Vatanı yüzünden ölenlere, vatanı için öldü muamelesi yapıp kimi kandırıyorsunuz? Ne şehidi vatanı yüzünden katledilen insanlar onlar' ifadelerini kullandı.PKK'LI CANSIZ'A AÇIK DESTEKCanan Kaftancıoğlu PKK'nın kurucusu terörist Sakine Cansız'a destek verdi.CHP'nin o dönem PKK'nın siyasi kolu olan BDP ile aynı yola girmesini savundu.PKK PROPAGANDASIKaftancıoğlu terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı BAKUR belgeselini destekledi. BAKUR'da yer alan ve bölücü hainler tarafından hazırlanan sözde Kürdistan haritası ve bebek katili Apo'ya 'çok yaşa' sloganlarıPKK'nın sözde liderlerinin BAKUR'daki açıklamalarıDOMUZ ETİ YEDİ, TWİTTER'DAN PAYLAŞTISosyal medya hesabı Twitter üzerinden domuz eti yediğine dair bir görsel paylaşıp adeta Müslüman mahallesinde salyangoz satma çabasına girişen Kaftancıoğlu ailesi, '7 dakika önce bu tabakta 1/4 domuz vardı' ifadelerini kullandı.