  • USD: 15,44 - 15,47
  • EURO: 16,05 - 16,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaş çay alım müjdesi: Taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çay üreticilerine müjde verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çayda alım taban fiyatını açıkladı.

Ekleme: 14.05.2022 - 16:17 Güncelleme: 14.05.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaş çay alım müjdesi: Taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruzRize-Artvin Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerini de unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı yaş çayda alım taban fiyatını açıkladı.

TABAN FİYAT 6,70 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 Yaş Çay alım fiyatlarının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı 3,80 TL’ydi. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73’ün üzerinde artışla 6,70 TL’ye, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130’luk artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz" dedi.

7 LİRADAN FABRİKAYA VEREBİLECEK

Erdoğan ayrıca, "Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açıldı
Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı'nı uçağın kokpitinden inceledi.
Cenaze saatlerce yol kenarında bekletildi! 'Araba burada ama bizi götüren yok'
Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar
'Rize-Artvin' isimli ilk yolcu uçağı Rize-Artvin Havalimanı'na indi! 'Mutluluktan ağlayanlar oldu' İşte tarihi anlar
BAE'de yeni devlet başkanı Muhammed bin Zayid oldu
HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı'na gözdağı: Kürtler olmadan kazanamazlar
İsveç'ten küstah tehdit: Türkiye'nin çıkarına olur
Türk devletleri medya toplantısı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj..
Trabzonspor'un kutlamaları New York Times'ta
Şırnak'taki hafızlık töreni CHP'yi rahatsız etti!
Ahmet Davutoğlu'na Adıyaman'da tepki üstüne tepki!
Ümit Özdağ'dan 'kurgu' kokan paylaşım! Tuvalet kabininden 'mülteci' görüntüsü servis etti
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin tavrı dünya gündeminde
İsveç 40 yıldır PKK’yı destekliyor
Sistematik eziyet! İstanbul’un 'yürümeyen merdivenleri' çilesi
Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı: İsrail ordusu cinayet kastıyla öldürdü
ABD'de temaslarda bulunan AK Parti heyetinden flaş açıklama: F-16 konusunda çok olumlular
Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha
Luna ve TerraUSD'den flaş karar! Kripto krizi çığ gibi büyüyor!
Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

Karadeniz'de korkutan görüntü! Suyun rengi değişti: Ekipler inceleme başlattı

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Ümitcan Uygun davasında flaş! 10 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

Sakarya'da üretiliyor! 20 ülke peşine düştü

İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! Altını olanlar bu habere dikkat

İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! Altını olanlar bu habere dikkat

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü