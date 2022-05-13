  • USD: 15,35 - 15,38
  • EURO: 16,04 - 16,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği boğazlar ile ilgili iki kritik uygulama yapıldı. Artık boğazlar yabancı değil, yerli yazalım ve teknoloji ile gözlenecek. Boğazlardan geçen 175 metre üstü gemilere römorkör refakati zorunlu hale getirilip güvenlik artmış olacak.

Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Ekleme: 13.05.2022 - 09:05 Güncelleme: 13.05.2022 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
TBMM KİT Komisyonu'nda kurumunun hesapları görüşülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Ünüvar şunları kaydetti:

DAHA GÜVENLİ OLACAK
Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Uygulama Yönergesi'nde yapılan değişiklikle İstanbul Boğazı'ndaki 200 metrenin üstünde tehlikeli yük taşıyan gemiler için zorunlu olan römorkör refakatini 175 metreye indirdik.

Böylece boğaz güvenliğini artırmış, tehlikeli yük taşıyan gemilere daha hızlı müdahalenin önünü açmış olduk. İlk kez kılavuzluk hizmetlerinden elde edilen gelir fenerleri geçti.

YERLİ GÖZ
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 2003 yılında hizmete girmiş ve yazılımı Amerikan firması tarafından yapılmıştı. Bu yazılımı HAVELSAN'la yaptığımız sözleşme gereği HAVELSAN yerli ve millî yazılım olarak yeniledi, bu ay içinde geçici kabulünü yapacağız.

Tamamen yerli ve millî bir yazılıma sahip olduk. Radar ve kamera sistemleri ise ASELSAN tarafından yapıldı. Türk boğazlarında tamamen yerli ve milli yazılım ve donanımla hizmet vermeye başlayacağız.

YERLİ ŞAMANDIRA
Şamandıraların dizayn ve yapımı tamamen kendi arkadaşlarımıza ait. Deniz fenerleri için de proje hazırladık. Fenerler için de bir proje hazırladık. Ayrıca Türkiye genelindeki tüm fenerlerin yenilenmesi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tarihi olanlar restore ediliyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ
Seyir yardımcılarımız da yenilenebilir enerji kaynağından faydalanma oranımızı yüzde 81'e çıkardık , hedefimiz burada yüzde 100'e ulaşmak .
FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme güçlü gelecek
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu hamlesi! Önce gömdü sonra 'normal bunlar' dedi!
Sanayi üretimi verisi açıklandı!
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı yarın hizmete giriyor!
Erken emeklilikte şartlar değişiyor!
Yargıda FETÖ temizliği! Tek tek tespit edilip üzerleri çizildi!
Kan donduran olay! Yeni doğan bebeği balkondan attı kavgalar başına üşüştü!
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler: Rus askerleri sivilleri arkadan vurup işyerlerini yağmaladı
Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Un'dan itiraf gibi sözler
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist öldürüldü...
PKK'nın kritik ismi etkisi hale getirildi!
Ekonomide vergi muafiyeti kararı!
Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm gözler buraya çevrilmişti! Boğazlar ile ilgili iki kritik karar
Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten Kaftancıoğlu değerlendirmesi: 'Bana göre doğru karar'
Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolara yükseldi
İşgalci İsrail güçleri öldürdükleri gazeteci Ebu Akile'nin taziyesine baskın yaptı: Yaralılar var
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararı sonrası Engin Altay haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Kemal Kılıçdaroğlu yine haddini aştı! Kaftancıoğlu kararı sonrası Başkan Erdoğan'a hakaret etti.
Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Yalnızca iki adet üretilmişti: Klasik otomobil rekor fiyata satıldı

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Tarımda dev destek ödemesi bugün başlıyor!

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Yeni ehliyetlerde Togg sürprizi: Detay dikkatleri çekti

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Adana'da film sahnelerini aratmayan olay! Önce kurşunladılar ardından benzin dökerek yaktılar

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Vali Yiğitbaşı tarihe geçti! 15 Temmuz'da ateş altına girdi: Kadınların sesi oldu!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!

Otomotiv devinden şok karar! 300 bin araç geri çağrıldı!