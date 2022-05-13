FOX'un bir yalanı daha patladı: O çiftçiyi satın alıp yalan haber yapmışlar

FOX TV'nin tarım ve ekonomi üzerinden yaptığı algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Tarım kredi müdürünün kendilerine mazot ve gübre desteği vermediğini makamına kadar gittikleri halde geri çevrildiğini iddia eden çiftçinin FOX tarafından satın alındığı ortaya çıktı. Gerçekler bölgedeki diğer çiftçilerin açıklamalarıyla deşifre oldu.

Toplumun çeşitli kesimleri üzerinden gerçek dışı yayınlarla ekonomi algısı yapan Fox TV'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Bir çiftçi ile röportaj yaptığını ve çiftçilerin destek almadığını iddia eden Fox TV gübre atamayan ve tarlası boş kalan çiftçiler olduğunu izleyicisine aktardı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Aynı alanda üretim yapan çiftçilerin A Haber'e ulaşarak desteklerin ödendiğini anlatması üzerine bir yalan haber daha deşifre olmuş oldu.



Bölgedeki çiftçiler söz konusu çiftçinin kendilerina durumu anlattığını şu sözlerle aktardı: "FOX'tan gelmiş demişler. Sen burada bir hükümeti karala demişler. Niye yapıyorsun dedik. Benim ihtiyacım vardı borçlarımı kapatmak için dedi"



BAKAN NEBATİ: 90 MİLYAR DESTEK VERDİK



Fox'un yalan haberinin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarıyla aynı tarihlere gelmesi de manidar bulundu. Nebati "Son 5 yılda çiftçimize 90 milyar TL destek verdik" dedi.



