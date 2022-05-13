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Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde psikolojik problemleri olduğu bildirilen M.G (25) isimli kadın, 5 gün önce 2 yaşına giren kızı Betül G.’yi bıçaklayarak öldürdü. Feci olayın ardından anne, jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2 yaşındaki bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ekleme: 13.05.2022 - 20:19 Güncelleme: 13.05.2022 - 20:30 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da korkunç olay: 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
Antalya'daki dehşet veren olay, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki evde meydana geldi.

Pandemi sürecinde rahatsızlanan ve psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Mersiye G. isimli genç kadın, 2 yaşındaki kızı Betül G.'yi karnından 2 ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü.

EŞİ BULDU

Korkunç olay, aynı evde kalan genç kadının annesinin, sabah işyerine giden genç kadının eşi Orhan G.'yi araması ve Orhan G.'nin eve gelmesinin ardından ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde küçük kızın yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.


İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine geldi. Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin gelerek gerekli incelemeleri yapmasının ardından talihsiz bebeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri birimi görevlisinin kucağında cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


ANNE GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Mersiye G., Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Sorgusu jandarmada devam ediyor. Güvenlik güçleri Orhan G. ve Mersiye G.'nin evlendikten 5 yıl sonra çocuk sahibi olduğu, ölen Betül G.'nin 5 gün önce 2 yaşına girdiği ve doğum gününün kutlandığı bildirildi.
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