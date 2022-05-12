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Talep patlaması yaşanıyor! Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler!

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, gemi haritalarına bakıldığında Çin ve etrafında binlerce geminin yükleme-boşaltma yapamadığını belirterek, 'Bu da ciddi anlamda tedarik zincirinin kırılmasına ve dünyada ürün bulma, ürün tamamlamayla ilgili olarak ülkemize doğru bir fırsatı doğmasına neden oluyor. Bu fırsatları ihracatçılarımızın iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Talep patlamasından ötürü ihracatta rekorlar kırıyoruz.' dedi.

Ekleme: 12.05.2022 - 16:14 Güncelleme: 12.05.2022 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Talep patlaması yaşanıyor! Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler!Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, demir ve demir dışı metaller ihracatı, bu yılın ilk 4 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 46,7 artarak 5 milyar 309 milyon 759 bin dolara ulaştı.

Nisan 2021'de 1 milyar 49 milyon dolar olan demir ve demir dışı metaller ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 43,2 artışla 1 milyar 502 milyon dolara yükseldi.

Demir ve demir dışı metaller, geçen ay ihracatını en yüksek oranlı artıran 3. sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 6,4 olarak gerçekleşti.

Talep patlaması yaşanıyor! Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler!

Geçen ay Türkiye'nin 73 kentinden ürünün ihraç edildiği demir ve demir dışı metaller sektöründe toplam ihracatın 827 milyon 991 bin dolarını İstanbul yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 55'ine denk geldi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü nisan ayında en fazla ihracatı 216,4 milyon dolar ile Almanya'ya yaptı. Almanya'yı 113,3 milyon dolar ile İtalya ve 91,6 milyon dolar ile ABD takip etti. En çok ihracat yapılan bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat nisan ayında yüzde 61,1 artarak 863,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Talep patlaması yaşanıyor! Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler!

'TALEP PATLAMASINDAN ÖTÜRÜ İHRACATTA REKORLAR KIRIYORUZ'
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yaptığı açıklamada sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Almanya'ya, Nisan 2022 döneminde en çok ihracat 'alüminyum çubuk-profiller' ürün grubunda, geçen yıl aynı aya göre yüzde 120,1 artarak 64 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Tecdelioğlu, söz konusu dönemde Almanya'ya sektör ihracatının 'alüminyum sac levha' ürün grubunda geçen yılın aynı döneme göre yüzde 145,4'lük kayda değer bir artışla 29,4 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

İhracatın en büyük artış nedenini dünya ticaretinde Türkiye'nin odak noktası olması olarak vurgulayan Tecdelioğlu, 'Lojistikten dolayı ülkemizin büyük fırsatlar yakaladığını düşünüyorum. Çin'in kapanmasından dolayı dünya ciddi anlamda tedarik sıkıntıları yaşıyor.' ifadelerini kullandı.

Talep patlaması yaşanıyor! Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçtiler!

Tecdelioğlu, gemi haritalarına da bakıldığında Çin ve etrafında binlerce geminin yükleme ve boşaltma yapamadığını belirterek, 'Bu da ciddi anlamda tedarik zincirinin kırılmasına ve dünyada ürün bulma, ürün tamamlamayla ilgili olarak ülkemize doğru bir fırsatı doğmasına neden oluyor. Bu fırsatları ihracatçılarımızın iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Talep patlamasından ötürü ihracatta rekorlar kırıyoruz.' yorumunu yaptı.

İhracatta rekorun diğer bir nedenin de emtia fiyatlarının yükselmesi olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, 'Emtia fiyatları yükseldiği için aynı miktarda ve aynı tonajda da işler yapsak şimdi daha yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Bu da tonaj ve değer bazında yükseliş sağlıyor.' değerlendirmesinde bulundu.
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