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Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın AK Partili Meclis üyelerine söz hakkı vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Mansur Yavaş, söz konusu duruma itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal’a iki defa ihtar verdi ve Fatih Ünal’a “Sana ikinci ihtarım. Zabıtaya attıracağım. Attıracağım. Seni de attıracağım” şeklinde ifadeler kullandı. Mansur Yavaş’ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne zabıtalar girmesi Meclis üyeleri tarafından protesto edildi.

Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Ekleme: 12.05.2022 - 23:34 Güncelleme: 12.05.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım'
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısında gerginlik yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne zabıtalar girdi.


MECLİS ÜYELERİNİ KONUŞTURMADI, BELEDİYE MECLİSİNE ZABITA GİRDİ

Mansur Yavaş'ın, AK Partili Meclis üyelerine söz hakkı vermemesi üzerine tartışma yaşandı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin soru önergelerini okunmasına izin vermedi.


Mansur Yavaş, söz konusu duruma itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'a iki defa ihtar vermesi ve Fatih Ünal'a "Sana ikinci ihtarım. Zabıtaya attıracağım. Attıracağım. Seni de attıracağım" şeklinde ifadeler kullanması tepki çekti. Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne zabıtalar girmesi Meclis üyeleri tarafından protesto edildi.


ÜNAL: "MANSUR YAVAŞ, MECLİSİN SAYGINLIĞINI AYAKLAR ALTINA ALDI"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Mansur Yavaş'ın zabıtaları içeriye sokarak Meclisin saygınlığını ayaklar altına aldığını belirterek, "Sayın Yavaş'ın despotça tavrınızı kınıyorum" dedi.

Mansur Yavaş'ın zabıtaları Meclis'i bastı! 'Sadece ben konuşacağım' | Video

 Fatih Ünal, "Bugün Mansur Yavaş bilenerek gelmiş. Despotça tavrını tüm toplantı süresince sürdürdü. Meclis'i bilerek gerdi ve Meclis üyelerine söz vermedi. Gündem içinde konuşmamız gereken konuları konuşturmadı ve konuları müzakereye kapattı. Ardından gündem dışı söz talebimizi kabul etmedi. İtirazlarımız soncu bize ihtar verdiğini verdiğini iddia ederek zabıtaya Meclis'e bastırdı. Zabıtayı Meclis'e sokarak Meclis'in saygınlığını ayaklar altına aldı. Haklı itirazlara tahammül edemedi ve beni salondan attırmak için güya 1. ve 2. ihtarı verdi. Ve zabıtaları içeriye sokarak Meclisin saygınlığını ayaklar altına aldı. Mansur Yavaş'ın bu despotça hareketini ve nobran tavrını şiddetle kınıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler şöyle:

YILMAZER: "MANSUR YAVAŞ'IN BALONU ZABITA BASKINIYLA PATLAMIŞTIR"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Antidemokratik lümpen bir anlayışın Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde hakim olmaya başladığını görüyoruz. Mansur Yavaş'ın balonu meclise zabıta baskını yaptırmasıyla patlamıştır. Bu bir kabile yönetimidir. Meclis Üyelerimize zabıtayla baskı kurduran Mansur Yavaş'ı kınıyorum. Bugün Ankara tarihinde ilk defa parlemento baskını gerçekleşmiştir. Bu parlamento Mansur Yavaş'ın değil halkın parlamentosudur. Zabıta daire başkanı ve ilgili zabıtalar görevden derhal alınmalıdır. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesinde hoşgörü tahammül sınırlarını aşmış bir rezalet yaşanmıştır."


KÖSE: "NOBRANLIK NASIL OLUR GÖSTERDİ"

Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: "Bir kez daha nobranlık nasıl olur sayın Mansur Yavaş gösterdi. Mansur Yavaş'ın zabıtası meclisi bastı. Sayın Mansur Yavaş bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kabile gibi yönettiğini gösterdi. Hem söz vermedi hem de itiraz eden Meclis üyemizi zabıta ile meclis dışına çıkarmaya yeltendi. Kabile Belediyeciliği'ne yazıklar olsun. Tek başına her kararı veren bir kabile başkanı var Büyükşehir'de. Sayın Mansur Yavaş tek başına sadece kendisinin konuşacağı bir meclis istiyor. Ancak kabile zabıtası da Sayın Yavaş'ın Meclisi yönetemediğini görünce direkt içeri girerek küstahca müdahaleye yelteniyor."

ACAR: "HUKUK VE ADALET ANLAYIŞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar: "'Devlet katil değil seri katildir' diyen CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını eleştiren Sayın Mansur Yavaş tamamen hukuksuz bir şekilde meclis üyelerini konuşturmamış hukuk ve adalet anlayışını bir kez daha göstermiştir."


OĞUZ: "MECLİSİN DENETLEME YETKİSİNİ KULLANMASINA ENGEL OLDU"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: "Bu ayki Meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Sadece ben konuşacağım' dedi. Demokratik hakkını kullanmak isteyen seçilmiş meclis üyelerini susturmak için Mansur Yavaş'ın zabıtaları da meclisi bastı"

"Sayın Mansur Yavaş'ın bu toplantıda sadece kendisi konuşması, söz almak isteyen hiçbir meclis üyesine söz vermek istememesi demokratik yönetim anlayışıyla bağdaşan bir durum değil ve bu durum milli iradenin tecelligâhı Cumhuriyet Ankara'sına yakışmamıştır. Ayrıca söz almak isteyen meclis üyelerini susturmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtaları kelimenin tam anlamıyla meclisi basmıştır. Utanç vericidir. Bir de Sayın Mansur Yavaş kürsüden 'Ben çağırmadan gelmeyin' diyerek aslında toplantı öncesinde nasıl bir hesabın yapıldığını da gözler önüne sermiştir. Yine meclis çalışma usul ve esaslarına göre, soru önergelerini meclis başkanı kabul edip etmeme hakkına sahip değildir. Her soru önergesi, veren kişi tarafından söz hakkı alınarak sorulabilir ya da yazılı olarak verilebilir. Mansur Bey soru önergelerinin mecliste okunmasına da engel olarak meclisin denetleme yetkisini kullanmasına engel olmuştur."

CAN: "BUGÜN DEMOKRASİ RESMEN KATLEDİLDİ"

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can: "Mansur Bey bugün Meclisi yönetmemek için gelmiş ve bunu da başardı. AK Parti Grup Başkanvekilimizi konuşturtmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili'ne iki defa ihtar verdi. Mansur Yavaş'ın zabıtaları belediye salonunu bastı. Bugün demokrasi resmen katledildi."

AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça: "İfade özgürlüğünü kullanmak isteyen seçilmiş meclis üyelerine, yetki zehirlenmesi yaşayarak karşı çıkmak… Konuşturmamak, salondan atmakla tehdit etmek… Özgürlük ve demokrasi CHP'lileri eleştirmeye yeltenince sonlanacak bir şey değildir."

Avukat Talha Yasin Çağatay: "Mansur Yavaş'ın hukuksuzluğuna itiraz ettiği için Fatih Ünal'ı zabıtalarca atmakla tehdit eden Mansur Yavaş'ı kınıyorum. Dışarı atmakla tehdit ettiğiniz kişi en az sizin kadar seçilmiş oylarla gelen ve meclise çok kez başkanlık etmiş bir isim."
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