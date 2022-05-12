Finlandiya'nın NATO kararına Rusya'dan sert tepki: Resmen bir tehdit

Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıkladı. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.KREMLİN'DEN İLK TEPKİFinlandiya'nın bu kararına Rusya'nın ne diyeceği merak konusuydu. Tahmin edildiği gibi Kremlin bu karar çok sert tepki gösterdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, 'Ukrayna'nın Rus sınır bölgelerine saldırıları bu bölgelerde güvenliği sağlayacak tedbirler gerektiriyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği kesinlikle Rusya için bir tehdit. Herkes Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istiyor. NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı veya dünyanın daha güvenli yapmaz''İLİŞKİ KURMASI MÜMKÜN DEĞİL'Rusya, açıklamasının devamında 'Rusya, Ukrayna konusuna mudahil olmak isteyen tüm taraflara en kararlı şekilde yanıt vermeye hazır. Yaptırım uygulanan Gazprom Germania ve diğer şirketler ile ilişki kurulması mümkün değil' dedi.NATO'DAN DA FLAŞ AÇIKLAMA GELDİÖte yandan Finlandiya'nın kararı ile ilgili NATO'dan da flaş bir yorum geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Finlandiya'nın üyeliğini hem NATO'nun hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirir. Finlandiya'nın üyelik başvurusu yapmaya karar vermesi halinde NATO içinde memnuniyetle karşılanacaktır, üyelik süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır' sözlerine yer verildi.RESMİ KARAR 15 MAYIS'TAİsveç ise NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararı 15 Mayıs Pazar günü açıklayacak. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO üyeliğine başvurma niyetini beyan eden açıklamanın ardından, 'gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendireceklerini' söyledi.ÜLKE İÇİNDE ARTAN BİR DESTEK VARHaavisto, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in NATO üyeliğine başvurulması niyetini ifade eden açıklamasından sonra Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen oturuma video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı. Finlandiya'nın NATO üyeliği için ülke içinde artan bir destek bulunduğunu kaydeden Haavisto, bu desteğin son dönemde yüzde 70'e çıktığını aktardı.'FİNLANDİYA NATO'YU GÜÇLENDİRECEK'Haavisto, Cumhurbaşkanı Niinistö ve Başbakan Marin'in NATO üyeliği hakkındaki açıklamasından sonra ulusal karar verme noktasına yaklaştıklarını dile getirdi. Finlandiya'nın NATO ile zaten yakın iş birliği içinde olduğunu hatırlatan Haavisto, 'Finlandiya bölgesel bir güvenlik sağlayıcısıdır ve gelecekteki müttefik olarak NATO'yu daha da güçlendirecektir.' diye konuştu.35 SAVAŞ UÇAĞI SİPARİŞ EDİLDİHaavisto, ülkesinin NATO'ya katma değer sağlayacağını, savaş zamanı için 280 bin askeri, 900 bin yedek kuvveti bulunduğunu, yakın zamanda 64 F-35 savaş uçağı sipariş ettiklerini söyledi. Haavisto, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın ve Finlandiya'nın güvenlik ortamını değiştirmiştir. Finlandiya doğrudan acil bir askeri tehditle karşı karşıya değildir. Seçme özgürlüğü ve ne yöne gideceğimizi belirleyecek ulusal kuralları sürdürmek Finlandiya'nın dış güvenliği ve savunmasının ayrılmaz parçalarıdır.' dedi.SON DAKİKA | RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMALAR:'ASKERİ MİSİLLEME YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'Rus tarafı konuyla ilgili sıcak takip ve açıklamalarına devam ederken hem Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de bakanlıklardan yeni uyarılar geldi. Buna göre Rusya Dışişleri Bakanlığı 'NATO'nun amacı Rus sınırlarına doğru genişlemek, ülkemiz için bir başka askeri tehdit oluşturmak. Rusya buna karşı hem askeri hem de teknik misilleme adımları atmak zorunda olacak' açıklamasında bulunurken Putin de 'Rusya dış zorluklarla mücadele ediyor' ifadelerini kullanarak bakanlık açıklamasını destekledi.