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DHKP-C’ye CHP’li belediyeden Ramazan kolisi

İtirafçı olan gri listedeki DHKP-C’li K.K., eleman bulmakta sıkıntı çeken terör örgütüne CHP’li ilçe belediyelerinin nasıl yardım sağladığını anlattı: 2016’da Şişli Belediyesi’ne ait kamyonetle, gençlik binasına 50-60 Ramazan kolisi getirdiler. Bu kolilerin örgüte bağlı organlara dağıtıldığını öğrendim.

DHKP-C’ye CHP’li belediyeden Ramazan kolisi
Ekleme: 12.05.2022 - 09:39 Güncelleme: 12.05.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
DHKP-C’ye CHP’li belediyeden Ramazan kolisi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarınca ikna edilip itirafçı olan gri listedeki DHKP-C'li K.K., örgütün KHK'lılarla ilgili özel bir birim oluşturduğunu anlattı. İtirafçının beyanına göre; terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili çalışma yapan ve kamuya geriye dönüş vaat eden CHP ve İYİ Parti'nin ardından, DHKP-C de KHK'lılarla ilgili birim kurdu. Örgüte katılımın azaldığı ve örgütlenme sorunu yaşandığı bilgisini veren K.K., DHKP-C'nin KHK'lılar ve ailelerini, “Sizin haklarınızı savunuyoruz” bahanesiyle örgüte çekmeye çalıştığını söyledi.

YAPININ ADI: KEC
245 DHKP-C'li teröristin adını vererek örgüt içinde büyük bir çözülme başlatan ve kendisinden sonra 10 teröristin daha itirafçı olmasını sağlayan K.K. ifadesinde şunları kaydetti: “Örgüt içinde son süreçte ön plana çıkan yapı Kamu Emekçileri Cephesi'dir (KEC). Gençliğin eskisi gibi bir merkezi, binası olmadığı için örgütlenme koşulları çok kötü durumda. Örgüt ölüm oruçlarını ön plana çıkararak örgütlenmeye çalışıyor. Bu süreçte KHK'lıları ve ihraç edilen memurları KEC üzerinden organize ediyor. Muhalif kesimin susturulduğu öne sürülerek, ihraç edilenler ve ailelerinin örgüte yakınlaşması amaçlanıyor.”

CHP'li belediyeden Ramazan kolisi
Terör örgütlerine açıktan destek veren, terörist cenazelerine katılıp cezaevindeki teröristleri ziyaret eden CHP'nin, DHKP-C'ye bağlı yapılara da destek verdiği ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dağ kadrosundan gelen teröristlerle DİAYDER üyesi PKK'lıları kadroya alması hafızalardaki yerini korurken, CHP'li ilçe belediyelerinin de DHKP-C'ye yardım sağladığı öğrenildi. İtirafçı K.K., CHP'li ilçe belediyelerinin 2016 yılında örgüte nasıl destek verdiğini anlattı.

“Şişli Belediyesi'ne ait kamyonetle, gençlik binasına 50-60 Ramazan kolisi gelmişti. Bu kolileri alt kata istifledik. Daha sonra örgütün maddi gelir ve malzeme temini için kullandığı İKOM adına, belediyelerden yardım alınarak örgüte bağlı organlara dağıtıldığını öğrendim” diyen K.K., DEV-GENÇ'in 2016'daki yaz kampı için de İstanbul'daki CHP'li belediyelerden malzeme topladıklarını söyledi: “Ben K.S. ile birlikte Bakırköy, Sarıyer ve Şişli Belediyelerini gezdim. Sarıyer Belediyesi'nden 6-7 koli meyve suyu ve büyük çadır aldım. Bu çadırları gençlik kampı için benden alıp götürdüler.”

Şam'da Esed'le görüşme
K.K., terör örgütü DHKP-C'nin Suriye'de binlerce insanı öldüren Beşşar Esed yönetimi ile görüştüğünü de ortaya çıkardı. DHKP-C'nin Suriye'de Şam Cephesi altında faaliyet yürüttüğünü anlatan K.K., Grup Yorum üyelerinden birinin ve örgüt yöneticilerinden bazılarının, Suriye'de Esed'in Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve iyi ağırlandıklarını itiraf etti.
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