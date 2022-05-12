Boraltan Köprüsü'nün canlı tanığı konuştu! 'Bugünkü aklım olsa intihar ederdim'

Başkan Erdoğan, "Mültecileri Boraltan Köprüsü'ndeki gibi bırakmayız" ifadelerini kullanmıştı. Boraltan Köprüsü faciasının 100 yaşındaki tanığı Bekir Doğan, Erdoğan'ın konuşmalarının ardından o anları anlatarak Başkan Erdoğan'a destek verdi. Bekir Doğan, "Sana aman diye gelmiş, gölgene sığınmış, merhametine sığınmış, dinine sığınmış bir insanı nasıl teslim edersin. Ben, Erdoğan'ı 100 küsur yaşında bir Bekir Doğan olarak Boraltan Köprüsü'nü yaşamış ve görev almış bir insan olarak tebrik ediyorum" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yapmış olduğu konuşmayla, son günlerde gündemden düşmeyen mülteci konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye sığınmış olan mültecilerin ülkeden gönderilmesi konusu ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mültecilerin korunmaya devam edileceğini belirtti. Ülkeye sığınan mültecilere karşı ensar görevini yerine getirdiklerini belirten Erdoğan, Boraltan Köprüsü Olayı'na dikkat çekerek, benzer bir şeyin yaşanmayacağını, mültecilerin Boraltan Köprüsü'ndeki gibi bırakılmayacağını ifade etti.Erdoğan'ın konuşmaları üzerine, Boraltan Köprüsü faciası esnasında askerlik görevini yapan 100 yaşındaki Bekir Doğan, 1945 yılında Azerbaycanlıların Sovyet askerlerince katledilişini anlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mültecileri Boraltan Köprüsü'ndeki gibi bırakmayız" ifadelerine destek verdi.Boraltan Köprüsü Faciasını anlatan Doğan, Gaziantep'te köyde yaşadığı dönemde, 1944'te harman yerinde oynarken çocuk yaşta askere alındığını ve görev icabı olarak emir üzerine Boraltan Köprüsüne götürüldüğünü belirterek "Saçı beyaz örülü nineler, ak sakallı dedeler, on beş, on yedi yaşında kızlar, delikanlılar feryat, figan ediyor. Sizde vicdan yok mu? İnsaf yok mu? Merhamet yok mu? Biz Türk'üz. Size geldik. Bizi bir kurşuna mı değişiyorsunuz? Bizi niye siz öldürmüyorsunuz da götürüyorsunuz diye bağırıyorlar. Üsteğmenim dayanamıyor. Telefonla ya da telgraf ile, 'geri gönderin bizi lütfen' diyor. 'Bunlar Müslüman Türk'tür' diyor. Bunları götüreceksiniz diye emir gelmeyince, adam beynine tabancayı dayadı, intihar etti. Eğer şimdiki aklım olsa yemin ederim gözümü kırpmadan ben de intihar ederdim. Yani o anı yaşayan bir insan olarak kendimden utanıyorum, mahcup oluyorum" dedi.Boraltan Köprüsü Faciasına tanıklık eden Bekir Doğan, "Erdoğan'ın bu zihniyetine, bu görüşüne, bu inancına ben feda olurum, kurban olurum. Neyi teslim edeceksin, sana sığınmış gölgene sığınmış. Aman diyen bir insanın amanını kesmek bizim dinimizle bağdaşır mı, Allah aşkına yapmasınlar. Esas Erdoğan'ı tebrik ediyorum, kurban oluyorum. Bizim, Türk milletimizin inancına, imanımıza hitap ediyor mu, kimi teslim ediyorsun, Sana aman diye gelmiş gölgene sığınmış, merhametine sığınmış, dinine sığınmış bir insanı nasıl teslim edersin. Ben Erdoğan'ı 100 küsur yaşında bir Bekir Doğan olarak Boraltan Köprüsü'nü yaşamış ve görev almış bir insan olarak tebrik ediyorum. Benim şu andaki içteki yaralarıma merhem oldu. Erdoğan'ı Allah var eylesin, muvaffak eylesin. Başarı ihsan eylesin. İşte bizi temsil eden Türk, Müslüman, Erdoğan'dır. Allah kötü niyetlilerine fırsat vermesin" dedi.